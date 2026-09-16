Sorteo 3409 del Quini 6: dos apostadores ganaron el Tradicional y se llevan más de $1.300 millones cada uno

El sorteo número 3409 del Quini 6 de este miércoles 16 de septiembre puso en juego esta noche un pozo de más de 15.290 millones de pesos, con más de 1.200.000 apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 2.836 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 19 - 13 - 29 - 14 - 16 - 20. En esta modalidad hubo dos ganadores con seis aciertos y cada uno se llevó $1.374.510.690. Los afortunados jugaron en agencias de La Para, Córdoba, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 3.199 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 42 - 31 - 02 - 06 - 09 - 36. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del miércoles 16 de septiembre

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 8.563 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 30 - 35 - 36 - 02 - 09 - 20. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 393 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 44 - 25 - 40 - 11 - 38 - 27. En este sorteo, hubo 10 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó un premio de más de $39 millones.

El sorteo del próximo domingo del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 14.700 millones de pesos.