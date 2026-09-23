Sorteo 3411 del Quini 6: hubo 20 ganadores en el Siempre Sale y cada uno se llevó más de $18 millones

El sorteo número 3411 del Quini 6 de este miércoles 23 de septiembre puso en juego esta noche un pozo de más de 6.300 millones de pesos, con más de 1.200.000 apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 1.164 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 07 - 30 - 18 - 05 - 25 - 41. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo domingo.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 3.812 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 40 - 00 - 44 - 08 - 06 - 14. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.

En el sorteo del Quini 6 de este miércoles 23 de septiembre hubo en juego un pozo de más de 6.300 millones de pesos

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del miércoles 23 de septiembre

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 800 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 31 - 15 - 34 - 14 - 35 - 41. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 369 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 27 - 44 - 32 - 24 - 42 - 13. En este sorteo, hubo 20 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó un premio de más de $18 millones.

El sorteo del próximo domingo del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 7.200 millones de pesos.