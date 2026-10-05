Horror: denuncian a un hombre por dispararle a un carpincho

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Benavídez y se reclama identificar al responsable.

Un episodio inquietante se registró en el barrio Los Alisos, en Nordelta, cuando un hombre fue filmado apuntando y efectuando un disparo hacia un carpincho que se encontraba a corta distancia, según un video difundido por vecinos y organizaciones de protección animal.

Las imágenes, que duran apenas unos segundos, muestran al carpincho desplazándose cerca de una pileta cuando el hombre extiende el brazo, apunta y dispara. No está claro si el proyectil alcanzó al animal. El hecho habría ocurrido el 17 de septiembre y fue denunciado ante la Fiscalía de Benavídez cuatro días después.

La denuncia fue presentada por vecinos del barrio y difundida a través de la cuenta de Instagram La Voz de los Carpinchos. Según informaron, la situación ya había sido comunicada previamente a la Asociación Vecinal Nordelta (AVN), entidad que administra el complejo de barrios Los Alisos.

Desde la organización La Voz de los Carpinchos señalaron que no se trata de un caso aislado, sino que este tipo de incidentes se han registrado en otras oportunidades en la zona. Por ello, reclaman que se identifique al hombre que aparece en el video y que se tomen las medidas legales correspondientes.

Los vecinos y grupos defensores de la fauna autóctona solicitan además la intervención de las autoridades provinciales competentes en materia de protección de animales, dado que los carpinchos son especies silvestres habituales en Nordelta y otros sectores del partido de Tigre.

A partir de la denuncia, las autoridades deberán esclarecer las circunstancias en las que se produjo el disparo, determinar la identidad del responsable y evaluar si su accionar configura alguna infracción o delito ambiental.