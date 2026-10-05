Pagó 100 mil pesos por fotos de mujeres desnudas, no le llegaron y lo extorsionaron

Una nueva maniobra de ciberestafa y chantaje virtual sacudió a la localidad de Berisso y derivó en una investigación policial urgente. Un vecino de 28 años denunció haber sido víctima de un engaño tras intentar adquirir un paquete de fotografías íntimas en la plataforma Skokka. La secuencia derivó en reiteradas transferencias bancarias y amenazas de escrache hacia su círculo personal.

Buscan rastrear la ruta del dinero depositado.

Cómo fue la extorsión virtual contra el joven

El hecho se desencadenó durante la noche del miércoles 30 de septiembre, cuando la víctima pactó la compra del material a través del sitio web. Para concretar la operación, el comprador realizó tres transferencias sucesivas por montos de $35.000, $20.000 y $50.000, alcanzando un total de $105.000. Sin embargo, tras acreditarse el dinero en una cuenta a nombre de una mujer, los archivos prometidos nunca fueron enviados.

Al reclamar el incumplimiento, la respuesta de los administradores del perfil fue exigir un pago adicional de $100.000 sosteniendo que el dinero previo resultaba insuficiente. Dos horas más tarde, el joven recibió intimidaciones telefónicas directas donde amenazaron con enviar personas a su domicilio y divulgar el intento de compra entre sus allegados. Ante la escalada del hostigamiento, el damnificado decidió radicar la denuncia en la seccional policial correspondiente.

El ladrón se hizo pasar por una mujer.

La causa quedó caratulada formalmente bajo las figuras de estafa y extorsión, mientras los investigadores rastrean la ruta del dinero depositado. Este tipo de maniobras, emparentadas con la denominada "sextorsión", buscan manipular el temor de las víctimas a la exposición pública para forzar desembolsos continuos. Desde los organismos de seguridad reiteran la importancia de no realizar nuevos pagos, conservar capturas de los chats y realizar la denuncia inmediata. En este caso, de todas formas, el estafado fue un joven que quiso adquirir imágenes de otras mujeres, aunque de manera legal.