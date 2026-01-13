La increíble mansión de Luisana Lopilato y Michael Bublé en Argentina: cómo luce por dentro

La pareja vive en Canadá, pero cuando pasan tiempo en Argentina tienen su casa en Nordelta.

Luisana Lopilato y Michael Bublé tienen una casa preciosa en Argentina, que se caracteriza por su equilibrio entre diseño moderno, naturaleza y vida familiar. Se ubica en Nordelta, uno de los barrios privados más destacados de la provincia de Buenos Aires.

Es una mansión que se integra de manera armónica con el entorno. Tiene vistas abiertas al lago artificial y espacios pensados para disfrutar del descanso y la tranquilidad.

La casa se caracteriza por sus ambientes amplios y luminosos, donde los grandes ventanales cumplen un rol central: permiten el ingreso de la luz natural y refuerzan la conexión permanente con el exterior.

El living, el comedor y la cocina conforman un área integrada, funcional y cálida, ideal para la vida cotidiana de la familia. El mobiliario moderno aporta elegancia, sin perder la comodidad.

Uno de los aspectos que más llama la atención es el protagonismo del jardín y del paisaje. La vista al lago invita a disfrutar del aire libre y de los momentos de relax.

En distintos momentos y a través de sus redes sociales, la actriz compartió con sus seguidores postales de su casa y escenas cotidianas junto a sus hijos.