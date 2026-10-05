A una década del crimen de Lucía Pérez: "Si nosotros queremos verla, tenemos que llevarle una flor al cementerio”

A una década del femicidio de Lucía Pérez, Marta Montero y Guillermo Pérez encabezaron una conferencia de prensa para recordar a su hija y anticipar las actividades que realizarán durante toda la semana para mantener visible el reclamo de justicia. “La causa Lucía siempre ha sido transparente. Por eso, la causa es de todos”, sostuvo su papá.

La agenda comenzó este lunes 5 de octubre y continuará durante los próximos días con charlas, debates, proyecciones, intervenciones artísticas y una concentración frente a los tribunales.

Marta Montero y Guillermo Pérez mantienen su reclamo por justicia y cuestionan que la causa todavía no tenga una definición sobre la figura de femicidio.

Durante la primera jornada se proyectarán videos y un trabajo realizado por una estudiante que abordó el caso de Lucía en su escuela. También habrá un debate desde las 18. El martes, las actividades continuarán en la universidad, donde participará una abogada y los padres de Lucía para hablar sobre el estado de la causa. Además, se pintará un mural con los ojos de Lucía, una imagen que con el paso de los años se transformó en uno de los símbolos de la lucha por justicia.

El miércoles habrá un nuevo encuentro, organizado junto a Susy Shock, destinado a reflexionar sobre lo ocurrido con Lucía y sobre la situación de los femicidios en el país.

Durante esta semana realizarán distintas actividades para visibilizar el caso.

El cierre de la semana será el jueves, cuando familiares y allegados se concentrarán a las 10 frente a los Tribunales. Para Marta Montero, "ese es el lugar donde tienen que dar respuesta por todo este derrotero que hemos llevado, por este padecimiento de estos diez años”.

“Si esto no es un femicidio, que me expliquen qué es un femicidio”

Uno de los principales ejes del reclamo de los padres de Lucía continúa siendo la calificación del crimen como femicidio. Montero cuestionó que, a diez años del asesinato de su hija, todavía se discuta si corresponde esa figura.

“Acá hay un tema muy serio en la Argentina. En la Corte de Provincia se está dirimiendo la causa de Lucía: si es femicidio o es homicidio”, explicó.

Para la madre de Lucía, quitar la figura del femicidio tendría consecuencias que excederían el caso de su hija. “Si esto no es un femicidio, ¿qué es un femicidio? Nunca negaron la violencia de género, nunca negaron el abuso, nunca negaron la aberración. Lucía era menor. Si eso no es un femicidio, que me lo expliquen ellos”, sostuvo.

En ese sentido, reclamó el cumplimiento de las leyes y advirtió sobre el impacto que una eventual eliminación de la figura podría tener para otras mujeres. “La persona que comete un delito generando violencia de género, haciendo aberraciones con una mujer, debe tener una perpetua por femicidio”, afirmó.

“Si las leyes no se respetan, si hacen lo que quieren, esto como sociedad tampoco lo tenemos que permitir. ¿Qué esperamos, que nos toque a nosotros para que nos demos cuenta?”, planteó.

Durante la primera jornada se proyectarán videos y un trabajo realizado por una estudiante que abordó el caso de Lucía en su escuela.

Diez años de lucha: “La causa Lucía es de todos”

Guillermo Pérez destacó que el caso de Lucía trascendió a su propia familia y se convirtió en una referencia para el movimiento de mujeres. Recordó que el asesinato de su hija estuvo vinculado al primer Paro de Mujeres y consideró que ese acompañamiento constituye “un respaldo muy grande” para la causa.

“El Poder Judicial es incapaz de dar una condena. Por eso vamos a juicios tras juicios, días, meses y años. Ahora se cumplen diez años de la causa y no han podido deducir qué fue lo que pasó”, cuestionó.

Para los padres de Lucía, esta semana representa una oportunidad para generar conciencia, explicar el estado de la causa y mantener abierto el debate. “Cualquiera puede preguntar lo que quiera, que va a tener una respuesta”, manifestó Guillermo.

Para la madre de Lucía, quitar la figura del femicidio tendría consecuencias que excederían el caso de su hija.

Marta, por su parte, reconoció que sostener durante una década una lucha de estas características es extremadamente difícil, pero aseguró que el acompañamiento de otras mujeres y de la sociedad les permite continuar.

“Es muy difícil para una familia, pero ahí estamos y vamos a estar. Creo que ellas nos dan la fuerza que a veces no tenemos. Hay días que estamos muy cansados, pero creo que son ellas también las que nos ayudan y nos dan esa fuerza”, expresó.

La madre de Lucía también apuntó contra la situación de los condenados y recordó que uno de ellos permanece detenido mientras otro recuperó la libertad. “Offidani está fuera. No cumplió su condena. Farías seguirá preso y lucharemos para que sea una condena de femicidio y no este descaro”, indicó.

Guillermo Pérez destacó que el caso de Lucía trascendió a su propia familia y se convirtió en una referencia para el movimiento de mujeres.

Y volvió a marcar la diferencia entre quienes continúan con sus vidas y la ausencia definitiva de su hija: “Hoy a Lucía no la tenemos más. Si nosotros queremos verla, tenemos que llevarle una flor al cementerio”.

“Cuando estos delitos se cometen, se deben cumplir las consecuencias. Basta de que empiecen a sacar. La gente que no le interesa el derecho más sagrado, que es la vida de una persona, y quien se lo quita como si nada pasara, debe tener su consecuencia. Porque si no, ¿qué es esto?”, concluyó.