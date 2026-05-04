Caso Lucía Pérez: condenaron a 23 años de prisión a Matías Farías

Tras días de tensión e incertidumbre, y con la sala de tribunales llena, condenaron a 17 años de prisión a Matías Farías, uno de los responsables del femicidio de Lucía Pérez, ocurrido en octubre del 2016. La decisión del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 fue unificar la pena con la condena previa por narcotráfico por lo que se alcanzó un total de 23 años.

Los jueces Fabián Riquert, Paula Soulé y Federico Cecchi fueron los responsables de evaluar las pruebas y valorar la pena que se impuso en primera instancia, la cual fue cuestionada cerca de un año atrás por el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires.

Farías fue imputado por los cargos de "abuso sexual agravado por el consumo de estupefacientes seguido de muerte" de la adolescente, luego de que la Cámara de Casación dejara sin efecto la perpetua otorgada en febrero de 2023.

El fiscal Carlos Russo había solicitado una pena de 20 años de prisión, con la posibilidad de que se extendiera por una causa anterior. Como resultado, consiguió una pena única de 23 años, cinco menos de lo estipulado hasta hace días atrás.

Por otro lado, la familia de Lucía había pedido prisión perpetua una vez más, enfrentándose a la decisión de la defensora Laura Solari, que pidió 8 años de cárcel.

Qué pasó con Juan Pablo Offidani

Menos de cuatro meses después de que el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 le concediera la excarcelación en régimen de libertad condicional a Juan Pablo Offidani, la Cámara de Apelación y Garantías dejó sin efecto esa decisión. La revocación se produjo tras la apelación presentada por el fiscal Carlos Russo y la familia de Lucía Pérez, representada por el abogado Juan Pablo Gallego.

Offidani había sido condenado a una pena única de 15 años de prisión como partícipe secundario en el abuso sexual agravado por el suministro de estupefacientes a Lucía Pérez. Había obtenido la excarcelación luego de que sus abogados, César Sivo y Romina Merino, argumentaran que cumplía con el tiempo mínimo requerido, ya que llevaba nueve años detenido y podía acceder a una reducción de pena por estímulo educativo.

En su fallo, los jueces Adrián Angulo y Gastón de Marco sugirieron al tribunal que evalúe, en lugar de la excarcelación, la posibilidad de otorgarle un régimen de prueba con medidas menos restrictivas. Este podría incluir salidas diurnas, por un máximo de ocho horas y bajo supervisión, en un esquema similar a la semilibertad o a la prisión discontinua.