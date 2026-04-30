Piden 20 años de prisión para Matías Farías por la muerte de Lucía Pérez: podría extenderse a 28

En un clima de tensión, se desarrolló una nueva instancia judicial en el caso de Lucía Pérez, la adolescente abusada y asesinada el 8 de octubre del 2016. En esta ocasión, se analizó una nueva pena para Matías Farías, con tres posibilidades distintas a las que se enfrenta el acusado.

Por un lado, el fiscal Carlos Russo solicitó la pena de 20 años de prisión para quien fue condenado por el abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes, lo que podría ampliarse si se unifica con la condena anterior: alcanzaría así la pena total de 28 años.

Mientras tanto, la familia de Lucía solicitó la prisión perpetua una vez más, enfrentándose a la decisión de la defensora Laura Solari, que pidió 8 años de prisión.

El 13 de febrero del 2025 el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires resolvió revisar la condena que recayó sobre Matías Farías, quien recibió prisión perpetua en marzo de 2023 por el crimen de Lucía.

Ahora, los jueces Fabián Riquert, Paula Soulé y Federico Cecchi son los responsables de evaluar las pruebas y valorar la pena que se impuso en primera instancia.

"Casación reenvió a este tribunal indicaciones de que deberían condenar a Farías quitando la figura del femicidio. No compartimos el fallo porque justamente se confirmó la existencia del contexto de violencia de género", explicó Juan Pablo Gallego, abogado de la familia de la víctima.