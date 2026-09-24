A 10 años del crimen de Lucía Pérez, una famosa actriz se sumó al pedido de justicia: “Fue y es femicidio”

A días de cumplirse una década del crimen de Lucía Pérez, la joven de 16 años que fue brutalmente asesinada en Mar del Plata, la comunidad continúa reclamando que la causa sea reconocida como femicidio.

En ese marco, la actriz Cecilia Roth se sumó al pedido en redes sociales con un mensaje contundente: “A 10 años del femicidio de Lucía Pérez seguimos exigiendo justicia, fue y es femicidio”.

El reclamo se produce luego de la resolución judicial que dejó fuera la figura del femicidio de la condena contra Matías Farías, una decisión que generó el rechazo de la familia de la adolescente.

La actriz Cecilia Roth se sumó al pedido en redes sociales

La decisión de Casación

El 13 de febrero de 2025, el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires resolvió revisar la condena que había recaído sobre Matías Farías, quien había recibido prisión perpetua en marzo de 2023 por el crimen de Lucía.

Tras esa decisión, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 quedó a cargo de evaluar las pruebas y determinar la pena correspondiente. Los jueces Fabián Riquert, Paula Soulé y Federico Cecchi fueron los responsables de esa instancia.

La condena unificada para Matías Farías quedó establecida en 23 años de prisión.

El abogado de la familia de la víctima, Juan Pablo Gallego, cuestionó la decisión de Casación y explicó: “Casación reenvió a este tribunal indicaciones de que deberían condenar a Farías quitando la figura del femicidio. No compartimos el fallo porque justamente se confirmó la existencia del contexto de violencia de género”.

El letrado también sostuvo, a partir de lo ocurrido durante la audiencia, que “el fallo ha devenido a abstracto porque acabamos de probar rotundamente la existencia del femicidio”. Además, cuestionó la participación de dos testigos presentados por la defensa, a quienes calificó como falsos.

Juan Pablo Offidani fue condenado a una pena única de 15 años de prisión

Las nuevas condenas

A principio de mayo del 2026, los jueces dieron a conocer la condena unificada para Matías Farías que quedó establecida en 23 años de prisión.

La pena corresponde al abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes a Lucía Pérez, y se unificó con la condena por narcotráfico.

Por su parte, Juan Pablo Offidani fue condenado a una pena única de 15 años de prisión como partícipe secundario en el abuso sexual agravado por el suministro de estupefacientes a Lucía.

Offidani pidió la excarcelación luego de que sus abogados, César Sivo y Romina Merino, argumentaran que cumplía con el tiempo mínimo requerido, ya que llevaba nueve años detenido y podía acceder a una reducción de pena por estímulo educativo.

En su fallo, los jueces Adrián Angulo y Gastón de Marco sugirieron al tribunal evaluar, en lugar de la excarcelación, la posibilidad de otorgarle un régimen de prueba con medidas menos restrictivas. Este podría incluir salidas diurnas, por un máximo de ocho horas y bajo supervisión, en un esquema similar a la semilibertad o a la prisión discontinua.

A diez años del crimen, el pedido para que la muerte de Lucía Pérez sea reconocida como un femicidio continúa vigente. Ahora, con la adhesión pública de Cecilia Roth: “Fue y es femicidio”.