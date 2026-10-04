Norte ganó en el cierre y se metió en cuartos de final
El conjunto de Mauricio Di Martino sufrió por la falta de contundencia y se desahogó en el cierre, lo que le permitió quedar como uno de los mejores primeros y saltearse una etapa de playoffs.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Deportivo Norte enfrentaba al rival más débil del grupo, que estaba eliminado, pero tenía que ganar. No importa que ya estuviera clasificado y que fuera el primero de la zona, sino que necesitaba quedar como uno de los mejores punteros para avanzar directamente a cuartos de final y evitar el primer cruce eliminatorio en el Torneo Regional Amateur. El goleador Enzo Astiz, generó el desahogo a 7' del final.
El equipo de Mauricio Di Martino sabía la importancia del triunfo y, por eso, salió con todo. De todas maneras, le costó generar ocasionesclaras de gol y llegó al descanso con el marcador en blanco y la presión de que sólo le quedaban 45 minutos y tenía que ser el protagonista, por más que juegue de visitante.
Las jugadas se empezaron a acumular, pero no tenía contundencia, le faltaba puntería. Con más empuje que juego, se fue encontrando con las chances de gol hasta que pudo aprovechar una. A 7' del final, Enzo Astiz recibió un pase atrás en la medialuna y metió un derechazo implacable para sellar el 1 a 0 que valió mucho más que tres puntos.
Ahora a descansar, esperar y ver como dos equipos juegan mano a mano para saber quién será su próximo rival en cuartos de final.
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