Norte ganó en el cierre y se metió en cuartos de final

Deportivo Norte festeja con la gente que lo acompañó a Valeria del Mar y se trajo el pasaje a cuartos de final. (Foto: @depnorte

Deportivo Norte enfrentaba al rival más débil del grupo, que estaba eliminado, pero tenía que ganar. No importa que ya estuviera clasificado y que fuera el primero de la zona, sino que necesitaba quedar como uno de los mejores punteros para avanzar directamente a cuartos de final y evitar el primer cruce eliminatorio en el Torneo Regional Amateur. El goleador Enzo Astiz, generó el desahogo a 7' del final.

El equipo de Mauricio Di Martino sabía la importancia del triunfo y, por eso, salió con todo. De todas maneras, le costó generar ocasionesclaras de gol y llegó al descanso con el marcador en blanco y la presión de que sólo le quedaban 45 minutos y tenía que ser el protagonista, por más que juegue de visitante.

Las jugadas se empezaron a acumular, pero no tenía contundencia, le faltaba puntería. Con más empuje que juego, se fue encontrando con las chances de gol hasta que pudo aprovechar una. A 7' del final, Enzo Astiz recibió un pase atrás en la medialuna y metió un derechazo implacable para sellar el 1 a 0 que valió mucho más que tres puntos.

Ahora a descansar, esperar y ver como dos equipos juegan mano a mano para saber quién será su próximo rival en cuartos de final.



