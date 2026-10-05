Gallardo cerró su primera gira con Ecuador sin triunfos

Gallardo no tuvo el arranque esperado en Ecuador y tiene mucho que trabajar.

En el tercer y último partido amistoso de la gira por Asia, en el MUFG Stadium de Tokio, la Selección de Ecuador no pudo con la Selección de Panamá, empató 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios y luego cayó 7 a 6 por penales en el partido por el tercer puesto de la Copa Kirin.

De esta manera, se terminó la primera serie de prueba para Marcelo Gallardo como entrenador de la Trí. En este encuentro, el ‘Muñeco’ probó un equipo con mayoría de suplentes, teniendo en cuenta las formaciones que paró en los otros dos compromisos.

En este duelo, pasando la primera media hora de juego, el combinado panameño logró la apertura del marcador a través de Josue Vergara, mientras que en el complemento, apareció el ingresado Juan Riquelme Angulo para marcar el primer gol de la era Gallardo.

Ya en la tanda de penales, patearon ocho jugadores por cada equipo. Por el lado de Ecuador, convirtieron seis, mientras que fallaron sus remates Anthony Valencia y el mismo Riquelme. Del lado de Panamá, convirtieron siete, y solamente erró Victor Griffith.