Las U21 de Quilmes, las mejores de la provincia

El básquet femenino de Quilmes volvió a dar una muestra del enorme trabajo que se viene realizando en sus divisiones formativas. Este domingo, el equipo U21 se consagró campeón provincial de la Provincia de Buenos Aires, luego de derrotar en la final a Estudiantes de Bahía Blanca por 89 a 71, en el estadio José Martínez.

El camino hacia el título había comenzado el sábado, cuando Quilmes superó con autoridad a Sportivo Bahiense por 74 a 36, resultado que le permitió acceder al partido decisivo del Cuadrangular Final Four. En la final, las dirigidas por Daiana Di Benedetto volvieron a mostrar un gran nivel colectivo y se quedaron con una contundente victoria para coronarse campeonas provinciales.

El título tiene un valor especial para la institución, ya que buena parte de este plantel forma parte del proceso que también compitió en la Liga Nacional, reflejando la importancia que Quilmes le otorga al desarrollo de sus jugadoras y a la formación integral dentro de la institución. Entre las integrantes del plantel se encuentran Ludmila Kloster, Ariana Lorenzo, Juana Barrionuevo, Mora García Duffy, Coty Marchioni, Victoria Alfonso, Maitena Merino y Julia Constante, jugadoras que representan el presente y el futuro del básquet femenino quilmeño.

Un proceso que sigue dando frutos

El campeonato provincial U21 femenino se suma a un logro que marca el presente de las categorías formativas del club: en menos de dos meses, tanto el equipo masculino como el femenino U21 de Quilmes se consagraron campeones de la Provincia de Buenos Aires.

Los resultados son el reflejo de un proceso que atraviesa a toda la institución y que tiene como uno de sus principales objetivos generar jugadores y jugadoras con identidad quilmeña, preparados para competir al máximo nivel.

Con este nuevo campeonato, Quilmes vuelve a posicionar a sus divisiones formativas en lo más alto del básquet provincial y reafirma el camino elegido: apostar por las inferiores, desarrollar talento y construir equipos competitivos desde la formación.