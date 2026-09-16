“El último tango”: el emotivo video de la AFA para despedir a Lionel Messi de la Selección

La AFA publicó un video con los momentos más importantes de la carrera del capitán con la Albiceleste y anticipó su último partido en el país: “El último tango”.

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ya empezó a sentirse. A pocas semanas de su último partido con la camiseta albiceleste, la Asociación del Fútbol Argentino compartió un emotivo video que recorre algunos de los momentos más importantes de la carrera del astro rosarino y eligió una frase que resume lo que significará su adiós: “El último tango”.

“El último tango tenía que ser en Argentina”

“El último tango tenía que ser en Argentina. Porque hay bailes que solo se pueden terminar en casa”, fue el mensaje elegido por la AFA para comenzar a palpitar una jornada que quedará marcada para siempre en la historia de la Selección. El video repasa imágenes de Messi desde sus primeros pasos en las categorías infantiles de Newell´s hasta su consagración definitiva con la camiseta argentina.

A lo largo de la producción aparecen algunos de los capítulos más emotivos de sus más de 20 años con la Albiceleste: el Mundial Sub 20, los momentos de dolor y frustración y, finalmente, la etapa de gloria que comenzó en 2021. Desde entonces, Messi conquistó cuatro títulos con la Selección Mayor: dos Copas América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, hay una ausencia llamativa en el recorrido preparado por la AFA: el video no incluye imágenes de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, donde Messi tuvo un papel fundamental para que Argentina conquistara la medalla de oro. El repaso se concentra principalmente en su vínculo con la Selección desde las divisiones juveniles hasta la consagración con el equipo mayor.

El último capítulo de la historia de Messi con la Selección Argentina tendrá lugar el 6 de octubre en el Estadio Monumental, cuando la Albiceleste se enfrente con Benín en un partido amistoso. Será la última presentación del capitán en territorio argentino, en una jornada que estará cargada de homenajes y emociones para despedir al futbolista que cambió para siempre la historia del seleccionado.

Messi había anunciado su retiro de la Selección el pasado 31 de agosto, después de una actuación inolvidable en el Mundial 2026. A sus 39 años, fue una de las figuras del equipo argentino que llegó hasta la final, con ocho goles y cuatro asistencias, rendimiento que incluso le valió una nominación al Balón de Oro, premio que conquistó en ocho oportunidades. Ahora, después de más de dos décadas, el fútbol argentino se prepara para decirle adiós a su capitán.