Piden precisiones sobre el futuro del inmueble donde funciona la Emad tras la prórroga del contrato hasta fin de año

La comunidad de la Emad mantiene un reclamo histórico por el edificio propio, un proyecto que muchas veces estuvo en agenda pero nunca se concretó.

Tras conocerse la prórroga solo hasta de fin de año del contrato de locación del inmueble de Necochea 3672 donde funciona la Escuela Municipal de Arte Dramático “Angelina Pagano” (Emad), la concejala Solange Flores presentó un proyecto de comunicación en el Concejo Deliberante para solicitar precisiones sobre el futuro del inmueble.

La iniciativa busca conocer cuáles son las previsiones del Municipio una vez que finalice, el próximo 31 de diciembre, la prórroga del contrato de locación que permitió garantizar la continuidad de las actividades de la institución durante los últimos meses de 2026.

El fallecimiento del titular del inmueble complicó los planes del Municipio para firmar un nuevo contrato. El bien se encuentra en trámite de sucesión en la justicia marplatense.

El proyecto solicita que la Secretaría de Educación informe el estado actual del contrato, si existen gestiones para continuar con la locación después de fin de año y, en caso afirmativo, cuáles son las condiciones previstas y el plazo estimado para una eventual contratación.

Según pudo constatar 0223, la situación del inmueble tuvo una particularidad durante este año a partir del fallecimiento de su propietario, ocurrido el 5 de junio, mientras se encontraban en marcha las gestiones para darle continuidad al vínculo contractual. Posteriormente, la Municipalidad fue notificada de la existencia de un proceso sucesorio que tramita ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 16 del Departamento Judicial Mar del Plata.

En ese contexto, la continuidad del alquiler fue abordada en el ámbito judicial. En agosto se acordó una prórroga hasta diciembre, con un canon mensual de $8 millones, acuerdo que posteriormente fue homologado y permitió extender la permanencia de la Emad en el inmueble hasta el cierre del año lectivo.

El proyecto de Solange Flores también plantea evaluar alternativas para una sede propia de la Escuela Municipal de Arte Dramático.

El Ejecutivo municipal, a través del intendente Agustín Neme, autorizó esa prórroga mediante el Decreto 1845/2026. El período comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre representa un total de $32 millones, pagaderos en cuatro cuotas mensuales de $8 millones.

En ese acto administrativo, se trasluce que la Municipalidad había manifestado su voluntad de continuar con la locación y, antes del vencimiento del contrato, mantuvo conversaciones con el propietario para acordar las nuevas condiciones. De hecho, el 15 de mayo se le notificó formalmente la intención de continuar con el alquiler y, pocos días después, el propietario presentó una propuesta de canon mensual. Sin embargo, el 5 de junio se produjo su fallecimiento, por lo que las gestiones quedaron atravesadas por el proceso sucesorio del inmueble.

Por una solución de fondo

Además de consultar sobre la continuidad en el inmueble actual, el proyecto de Flores plantea que el Municipio informe si analiza alternativas de relocalización de la escuela y cuáles serían las opciones consideradas para garantizar la continuidad pedagógica.

La propuesta incorpora también una mirada de más largo plazo. En ese sentido, solicita que se evalúe incluir en el Presupuesto Municipal 2027 una partida específica destinada a avanzar en la adquisición, construcción y/o adecuación de un inmueble propio para el funcionamiento de la Emad, retomando un proyecto que años atrás estuvo en agenda.

La Escuela Municipal de Arte Dramático “Angelina Pagano” funciona actualmente en el inmueble de Necochea 3672.

El proyecto contempla, a su vez, la elaboración de un relevamiento de inmuebles de titularidad municipal, provincial o nacional ubicados en el Partido de General Pueyrredon que puedan resultar aptos para albergar a la institución.



Ese relevamiento debería contemplar la ubicación y titularidad de cada inmueble, su situación de uso u ocupación, superficie disponible, estado de conservación, accesibilidad, servicios, obras necesarias y factibilidad administrativa para su eventual afectación al funcionamiento de la escuela.

La Emad desarrolla sus actividades con una matrícula superior a los 300 estudiantes y requiere espacios específicos para la formación artística, entre ellos salas de ensayo, sectores de práctica y vestuarios. Actualmente, además, algunas actividades deben realizarse en otros espacios de la ciudad.