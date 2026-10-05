Los docentes vuelven al paro por reclamos salariales: cómo impactará en Mar del Plata

La Asociación de Maestros de la provincia de Buenos Aires confirmó un nuevo paro docente, en el marco de la continuidad del plan de lucha que lleva adelante el sector ante la falta de respuestas a sus reclamos.

La jornada de protesta se llevará a cabo este miércoles y alcanzará a las escuelas de toda la provincia. Como eje principal tendrá el reclamo por una recomposición salarial, donde plantean la necesidad de establecer un Salario Mínimo Vital y Móvil Docente de $3.100.000 por un cargo, además de solicitar que ese valor se incorpore como salario básico.

La medida se enmarca en la continuidad del conflicto entre el sector y las autoridades bonaerenses.

Desde la organización gremial también cuestionaron la distribución de los recursos provinciales y remarcaron que Buenos Aires cuenta con los recursos necesarios para atender las demandas de los trabajadores de la educación. “Es la provincia más rica del país, exigimos distribución de la riqueza existente en el territorio bonaerense”, expresaron.

Críticas al Gobierno provincial

Al anunciar la medida de fuerza, la Asociación de Maestros también defendió el derecho de los trabajadores a realizar huelgas. Al tiempo que rechazaron los cuestionamientos que suelen dirigirse contra los docentes durante los conflictos salariales.

En la ciudad, crece la expectativa entre las familias y la comunidad educativa por lo que pueda suceder en las escuelas.

En ese marco, la organización sindical aseguró que no permitirá que se responsabilice a los trabajadores por la interrupción de las clases y apuntó directamente contra la administración provincial. “No nos dejamos amedrentar o que nos trabajen la culpa”, afirmaron.

Desde la entidad gremial plantearon además que, a su entender, la responsabilidad por la continuidad del conflicto corresponde al empleador provincial, al que acusaron de pagar “salarios de indigencia y pobreza”.

Con la convocatoria de este miércoles, la Asociación de Maestros profundiza así su plan de lucha y vuelve a poner en el centro de la discusión la situación salarial de los docentes bonaerenses y la necesidad de alcanzar un acuerdo sobre sus condiciones laborales.