El lunes termina con más tormentas y el martes no se salva del agua en Mar del Plata

Hay probabilidades de tormentas aisladas para la noche del lunes en Mar del Plata.

Después de la fuerte pero breve tormenta que se desató en la tarde del lunes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó nuevas precipitaciones para esta noche y parte del martes en Mar del Plata.

En principio, se prevé que la jornada se despida con 14°, viento suave desde el sector sur, a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora (km/h), y con tormentas aisladas.

Las precipitaciones cesarían en la madrugada y los chaparrones volverían por la tarde del martes.

Sin embargo, a la madrugada dejaría de llover y tras una mañana tranquila, se volverían a registrar chaparrones durante la tarde y lloviznas en la noche del martes.

En cuanto a la temperatura, el organismo proyectó una máxima de 19° y una mínima de 10°, por lo que se tratará de una jornada cargada de humedad.

Si bien el SMN anunció un inicio de martes con viento moderado desde el noreste, a la tarde rotará al este y aumentará su intensidad hasta 31 km/h, y a la noche habrá ráfagas de hasta 50 km/h.

Las mismas condiciones se repetirán a lo largo de la semana y, conforme al pronóstico, también lloverá el miércoles, el jueves y el sábado.