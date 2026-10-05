Un auto chocó contra un poste en la ruta 11 y quedó destruido

Por motivos que son materia de investigación, se registró un fuerte accidente en la tarde de este lunes en la ruta 11, en sentido a Santa Clara del Mar. El siniestro requirió de un amplio operativo y la circulación vehicular fue reducida momentaneamente.

De acuerdo a las primeras informaciones, el auto Renault Nevada de color azul se dirigía hacia la ciudad vecina, su conductor mordió el cordón y se subió al boulevard, hasta impactar de manera violenta contra una de las columnas.

Producto de la colisión, el vehículo sufrió daños totales y quedó mirando hacia el carril que conduce a Mar del Plata, cortando el paso en la autovía, mientras que sus restos quedaron desperdigados por el asfalto.

El conductor del Renault no sufrió lesiones y fue trasladado a un nosomio local tan solo por observación.

Por su lado, su único ocupante, un sujeto de 53 años, debió ser asistido por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (Same), aunque de milagro salió ileso, según informaron a 0223.

A pesar de que el automovilista no presentaba lesiones visibles, fue trasladado en la unidad hasta el Sanatorio Belgrano por observación.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y el tránsito se vio reducido en el carril con sentido norte, donde ocurrió el impactante accidente.