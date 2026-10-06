Murió uno de los galanes leyenda de las telenovelas

Robert Kelker-Kelly, uno de los galanes más famosos de las reconocidas telenovelas Days of Our Lives y General Hospital, murió a los 62 años.

Según informaron las autoridades forenses, el acto falleció el sábado en su vivienda de Missouri y no trascendieron las causas del deceso.

Tenía 62 años

La figura televisiva tuvo su pico de popularidad en la década del 90, cuando interpretó a Bo Brady en la famosa telenovela Days of Our Lives que está al aire desde el año 1965.

Nacido el 18 de abril de 1964 en Wichita, Kansas, Estados Unidos, se volvió una cara muy familiar en la televisión de ese país.

Tenía 62 años

Había iniciado su carrera en 1987, cuando se unió al elenco de Another World interpretando a Sam Fowler. Cinco años después, asumió uno de sus papeles más conocidos cuando se unió a Days of Our Lives en 1992 para encarnar a Bo Brady. La particularidad es que ese rol lo había interpretado Peter Reckell desde 1983.

Durante los tres años en los que trabajó en esa producción, Kelker-Kelly compartió pantalla con Kristian Alfonso, que interpretaba a Hope Williams Brady, y Lisa Rinna, que daba vida a Billie Reed. Su interpretación de Bo fue muy reconocida y, por eso, ganó el premio Soap Opera Digest al Mejor Actor Principal en 1994.