Un trabajador sexual denunció a un actor de Casi Ángeles por privación de la libertad y amenazas

Un trabajador sexual de 43 años denunció al actor Maxi Ghione por privación ilegítima de la libertad y amenazas, un hecho que derivó en la detención del actor durante un allanamiento realizado en su vivienda de Lehmann, provincia de Santa Fe. La víctima relató ante la Policía un episodio que, según su testimonio, incluyó consumo de drogas, la exhibición de armas de fuego y amenazas vinculadas a un desacuerdo por el pago de un servicio sexual.

El actor era parte del elenco secundario de la popular serie adolescente

De acuerdo con la reconstrucción difundida en LAM (América TV), el denunciante realizó su presentación vía telefónica al 911. En el texto, el hombre señaló que el 20 de septiembre se presentó en el domicilio de Ghione para concretar un encuentro, después de que el actor contratara sus servicios de escort. “Concretamos el encuentro por el cual me pago una hora solamente. Posteriormente consumimos drogas y él se empezó a perseguir, estaba muy paranoico”, relató el denunciante, según consta en el documento difundido en el ciclo televisivo.

El relato continúa con el momento más tenso del encuentro. “En un momento sacó dos armas de fuego, me dijo ‘mirá que están cargadas’. No me apuntó, pero lo hizo para intimidarme”, sostuvo en su denuncia. A partir de ese instante, según su versión, quedó impedido de retirarse del lugar. “No me dejaba salir, estaba privado de mi libertad, no me podía ir. En total estuve cinco horas hasta que me pude ir”, agregó.

La investigación judicial, a cargo del fiscal Juan Manuel Puig, del Ministerio Público de la Acusación de Rafaela, precisó que el denunciante logró salir del domicilio cerca de las 12:00 del 20 de septiembre. Las calificaciones provisorias de la causa incluyen amenazas calificadas, privación ilegítima de la libertad y presunta tenencia indebida de arma de fuego.

El actor era parte del elenco secundario de la popular serie adolescente

Según la denuncia, una vez en su domicilio comenzó a reclamarle a Ghione el pago acordado por el encuentro, algo que el actor se negó a cumplir. “Una vez en mi domicilio le empecé a reclamar por el dinero. Él se negó a pagarme. Me dijo, ‘No te voy a pagar ni una mie…’”, detalló el denunciante. En ese intercambio, el trabajador sexual afirmó además haber recibido calificativos y amenazas por parte de Ghione. “También me trató de transa y me amenazó. ‘No vayas a despertar al diablo’, en sentido de que me podía pasar algo si lo molestaba”, cerró el relato incorporado a la causa.

A partir de esa denuncia, personal de la Dirección General de la Policía de Investigaciones de Santa Fe realizó tareas de campo para identificar el domicilio de Ghione, lo que permitió al fiscal Puig solicitar la autorización judicial para el allanamiento. La medida fue avalada por el juez de la Investigación Penal Preparatoria de turno, Javier Carlos Bottero, y se concretó el martes 29 de septiembre.

Durante el procedimiento, la policía secuestró un arma larga de madera, cuatro revólveres calibre .38, una pistola semiautomática calibre .380 y un teléfono celular, además de 52 municiones calibre .22 y 42 municiones calibre .380. El material secuestrado corresponde a marcas como Francome Brevete, Star, El Casco, Colt y Smith & Wesson, según el parte policial.

Ghione, de 53 años, con trayectoria en producciones como Montecristo, Casi Ángeles y La 1-5/18, quedó detenido a las 13:35 y fue trasladado a la Alcaidía de la Unidad Regional V, en Rafaela.