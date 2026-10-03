Hace treinta años, volaron los lobos marinos de La Rambla

El día que la ficción hizo explotar a los lobos de La Rambla.

Hace treinta años, la producción de Poliladron, la primera novela de la recordada productora PolKa llegó a Mar del Plata para grabar una serie de capítulos, incluido el final de la segunda temporada que contó con una escena que quedó marcada entre los amantes del género de acción: en un enfrentamiento, los lobos marinos de piedra de la Rambla eran detonados y volaban por el aire.

Las escenas costeras se grabaron en escenarios naturales en el sector comprendido entre Waikiki y el Asilo Unzué. Las imágenes eran significativas, se podían distinguir fácilmente la Rambla, el Casino Central, el mirador Waikiki, el Asilo Unzué, Punta Mogotes, la escollera sur y la banquina del Puerto.

El elenco, con Adrián Suar y Laura Novoa a la cabeza, permaneció en la ciudad durante una semana para realizar todas las tomas necesarias para el film mientras realizaban la temporada teatral.

Para filmar, a Mar del Plata llegaron además de los protagonistas de la telenovela, Diego Peretti, Alejandro Fiore, Federico DElia, Andrea Pietra y Salo Passik entre otros.

Poliladron, una historia de amor comenzó en 1994, cuando Adrián Suar, que hasta entonces se ganaba la vida como actor, pensaba en producir el piloto de la serie que había ideado junto al guionista Fernando Blanco para que fuera aceptado en algún canal.

Lo primero que hizo fue llevárselo a Gustavo Yankelevich, que estaba al frente de Telefe, quien rechazó el proyecto porque “no le llamó la atención”. Con esta negativa fue a Canal 13, donde Hugo Di Guglielmo, entonces gerente de programación decidió darle una oportunidad.

La novela, combinada con muchas escenas de acción, intriga y corrupción policial protagonizada por Suar junto a Laura Novoa, tuvo tres temporadas exitosas, 113 capítulos y mucha repercusión entre la audiencia joven.

Con esta serie, Pol-ka dio origen a la primera productora industrial de contenidos televisivos de Argentina, una tarea hasta entonces reservada solamente a los canales de aire.

"Poliladron" cuenta la, supuestamente imposible, historia de amor entre un ladrón y una mujer policía inmersos en una situación de plena acción, con una estética bien de los '90 Gustavo Carrizo, alias "El Nene" (Adrián Suar), es un ladrón de poca monta que quiere vengar la muerte de su padre en manos de una banda de narcotraficantes. Consigue introducirse en una investigación especial de la Policía, donde uno de los oficiales es Verónica Vega (Laura Novoa), una policía ejemplar e hija de un comisario.