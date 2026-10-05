Murió una querida actriz de "Envidiosa" y "Chiquititas"

Zulema Galperín, la actriz reconocida por sus papeles en “Chiquititas”, “Gasoleros”, "Envidiosa" y “Poliladron” falleció a los 90 años. La noticia fue comunicada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices que la despidió a la artista con un comunicado publicado en sus redes sociales.

“Con tristeza despedimos a la actriz Zulema Galperín, quien desarrolló su trayectoria en teatro, cine, televisión, plataformas y publicidad, y mantuvo un permanente lazo con nuestra Asociación hasta sus últimos días”, escribieron.

Además, destacaron la unión que ella tenía con la entidad. “Su vínculo con nuestra Asociación se expresó en una presencia sostenida en las actividades, en su interés por seguir formándose y en su participación en elecciones y asambleas”, dijeron.

“La despedimos con afecto, recordando los momentos compartidos como compañera de nuestra comunidad”, concluye el comunicado.

, sostuvo su vocación con trabajos y formación en distintos talleres y seminarios.

Galperín había nacido el 18 de abril de 1936. Su acercamiento profesional a la actuación se produjo en 1990, después de haber trabajado en tareas administrativas. En 1997 participó del taller de Entrenamiento Teatral del Teatro Regio y, desde entonces

Uno de los personajes que mayor popularidad le dio fue la “abuela cocainómana”, que interpretó en Préstico, el ciclo de sketches de Sebastián Presta que se emitía dentro de Duro de domar, el programa conducido por Roberto Pettinato. La composición de ese personaje desinhibido y provocador le permitió llegar a nuevos públicos.

Desde el año 2000 estaba afiliada a la Asociación Argentina de Actores y Actrices. Allí participó de las actividades del Centro de Jubilados, propuestas de formación y distintos espacios de participación de la entidad.