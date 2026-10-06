Recuperarse en casa y acompañado: cómo funciona la internación domiciliaria

Después de varios días de internación, llega un momento en el que el paciente quiere volver a su casa. Dormir en su propia cama, compartir una comida con su familia, recuperar parte de sus rutinas y, sobre todo, atravesar la recuperación rodeado de las personas que conoce. Pero en muchos casos, el alta hospitalaria no significa el final del tratamiento: todavía hay controles, terapias, medicación, equipamiento y cuidados que deben continuar.

Es allí donde aparece la internación domiciliaria como una alternativa para determinados pacientes que necesitan atención médica sin permanecer dentro de una institución y Grupo Vincularse ofrece una variedad de servicios para poder afrontar la situación de la mejor manera posible.

“Lo que nosotros estamos brindando es la posibilidad de que los pacientes con condiciones clínicas complejas, que necesiten terminar un tratamiento o requieran cuidados paliativos, puedan realizarlo en su hogar”, explicó Laura, gerente administrativa de Grupo Vincularse, en diálgo con 0223.

La propuesta busca trasladar al domicilio buena parte de los recursos necesarios para continuar con el tratamiento. “Nosotros brindamos todo lo que puede llegar a necesitar: médicos, especialistas, terapias, enfermería, insumos y nutrición”, señaló.

El servicio también contempla el equipamiento necesario para casos con condiciones de salud delicadas. “Entregamos todo, incluido el respiratorio de alta complejidad, para poder brindarle en el domicilio todo lo que realmente necesite”, detalló.

La casa como parte del tratamiento

Más allá de la atención estrictamente médica, uno de los principales diferenciales de esta modalidad está en el entorno en el que transcurre la recuperación.

“La diferencia con una clínica es que la persona está contenida por su familia y en su entorno, y eso los ayuda mucho psicológicamente a atravesar este proceso de salud”, explicó.

El objetivo es que el domicilio pueda convertirse en el espacio donde el paciente continúa su tratamiento, pero acompañado por su ambiente cotidiano y con un equipo profesional encargado de coordinar las distintas prestaciones.

“En la parte de la recuperación, es 100 % efectiva porque se evitan las infecciones que hay en los hospitales, y los pacientes duermen y comen mejor porque están acompañados de sus familias”, sostuvo.

Un servicio que se adapta a cada paciente

El acceso a la internación domiciliaria puede darse por distintas vías. En algunos casos, es la propia familia la que se acerca para solicitar el servicio de manera particular. También puede ocurrir que el paciente tenga una obra social y tome conocimiento de esta alternativa a través de las redes sociales o por recomendación de otra persona.

La tercera posibilidad es que sea la propia obra social la que presente el caso y envíe la historia clínica con el requerimiento correspondiente.

“Al recibir el pedido, realizamos un plan de tratamiento y un presupuesto para que el paciente o la obra social lo evalúe y nos dé una respuesta”, explicó.

El servicio también contempla el equipamiento necesario para casos con condiciones de salud delicadas.

Para determinar qué necesita cada persona, la institución cuenta con coordinadores de distintas áreas que realizan una evaluación tanto en el domicilio como en la institución donde se encuentra internado el paciente.

“Hacemos un plan de trabajo, un pedido médico extenso y solicitamos lo que verdaderamente el paciente necesita. Junto con toda esa información, lo que nosotros realizamos paralelamente es un presupuesto”, detalló.

Una vez que la prestación es aprobada, "lo que nosotros hacemos es armar, en 48 horas, la internación domiciliaria en su domicilio”, indicó.

La atención tampoco se limita exclusivamente a las viviendas particulares. “Tenemos casos en los que el paciente está en un geriátrico, entonces adaptamos el servicio a esa situación”, agregó.

Grupo Vincularse ofrece un servicio integral de internación domiciliaria para pacientes con condiciones clínicas complejas.

El desafío de acompañar también a la familia

Para una familia, llevar adelante una internación en el hogar puede generar tantas preguntas como alivio. Qué sucede ante una descompensación durante la noche, cómo se organizan las terapias, quién se ocupa de los insumos o cómo se coordina la llegada de los profesionales son algunas de las dudas más frecuentes.

También aparecen interrogantes vinculados con la logística y con la responsabilidad que puede asumir un familiar que no pertenece al ámbito de la salud. “Todos son miedos que se le presentan a la gente a la hora de afrontar esta nueva modalidad”, reveló.

Por eso, el trabajo entre los distintos profesionales y áreas se convierte en un aspecto central. “Siempre y cuando haya una buena organización del otro lado”, el sistema puede funcionar adecuadamente. De lo contrario, “el propio familiar también se agota al tener que coordinar cuando las cosas no están claras”, argumentó.

“Si todas esas áreas están cubiertas, la verdad es que esta modalidad en la casa es muy efectiva”, concluyó.

Así, la internación domiciliaria propone algo más que trasladar una prestación médica fuera de un hospital: busca que el tratamiento pueda continuar en un entorno conocido, con la familia cerca y con un equipo profesional encargado de acompañar el proceso.

Para más información, se pueden comunicar por WhatsApp al 223-695-4026 o a través de https://www.instagram.com/grupovincularse/.