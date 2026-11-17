Se disipan las lluvias, pero siguen al acecho: cómo estará el clima este miércoles en Mar del Plata
La tormenta pasó en la ciudad, aunque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que regresen las precipitaciones a la brevedad.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Después de una jornada marcada por fuertes tormentas durante la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no pronosticó nuevas precipitaciones para lo que resta de este martes, aunque anticipó chaparrones durante la tarde del miércoles, en una jornada en la que la humedad se volverá a sentir en Mar del Plata.
En principio, el organismo prevé una noche con 17°, cielo mayormente nublado y viento del sudoeste de entre 23 y 31 kilómetros por hora (km/h), sin probabilidad de lluvias.
En cuanto al miércoles, se espera que el día comience con ráfagas de hasta 50 km/h provenientes del sudoeste, aunque el viento perderá intensidad con el correr de las horas. Durante la tarde, soplará a una velocidad de entre 23 y 31 km/h, mientras que por la noche disminuirá a entre 7 y 12 km/h, siempre desde el mismo sector.
Por otro lado, el SMN proyectó una temperatura máxima de 22° y una mínima de 12°, y estima que el cielo se mantenga mayormente nublado durante todo el día, con una probabilidad de entre el 10 y el 40% de chaparrones a la tarde.
Además, se esperan nuevas precipitaciones durante la madrugada y la mañana del jueves, jornada en la que el termómetro volvería a alcanzar los 22°.
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