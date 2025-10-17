Grupo Vincularse: innovación en salud domiciliaria y un ambicioso proyecto para Mar del Plata

Grupo Vincularse se consolidó en Mar del Plata como una institución de referencia en la prestación de servicios de salud domiciliaria. Con un enfoque integral y humano, ofrece soluciones que abarcan desde internaciones en el hogar hasta soporte nutricional, ortopedia, gestión administrativa para obras sociales y un canal propio de streaming para acercar el conocimiento médico a la comunidad.

Su división de Internación Domiciliaria permite a pacientes adultos y pediátricos recibir cuidados de nivel hospitalario en la calidez del hogar, con un equipo interdisciplinario que incluye médicos especialistas, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, psicólogos y licenciados en enfermería, entre otros profesionales.

Otro de sus pilares es la división de Alimentación Enteral y Parenteral, que mejora la continuidad de tratamientos en el hogar y optimiza recursos, beneficiando tanto a pacientes como a obras sociales. Además, la división Postural y Ortopedia – Neuro Support ofrece asesoramiento y elementos innovadores para personas con movilidad reducida, con un showroom recientemente inaugurado en la ciudad.

Desde Mar del Plata, Grupo Vincularse impulsa un modelo de salud que pone a las personas en el centro

En paralelo, su área de Gestión en Salud funciona como un aliado estratégico para obras sociales y prepagas, al encargarse de la coordinación de prestaciones, administración de redes de prestadores y control de costos. Actualmente, Grupo Vincularse mantiene convenios activos con entidades regionales como Osuthgra.

Con la mirada puesta en el futuro, la institución trabaja en la apertura de una Clínica de Alta Complejidad en Mar del Plata, un paso clave que representa una de sus mayores apuestas. “Queremos que todos los marplatenses tengan acceso a una atención de excelencia sin necesidad de trasladarse a otras ciudades”, destacan desde la dirección.

Con un enfoque humano y multidisciplinario, Grupo Vincularse redefine la atención médica

Como complemento, el grupo lanzó Vincularse en Salud, un espacio de streaming que cada jueves a las 18 aborda temas de salud con lenguaje claro, libre de tecnicismos y especialistas, promoviendo el diálogo directo con la comunidad.