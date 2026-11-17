Un atleta paralímpico canadiense está por llegar a Mar del Plata en una vuelta al mundo de 40.000 kilómetros

Jimmy Pelletier es un atleta paralímpico canadiense que el año pasado emprendió un desafío intercontinental al que llamó “Tour du Monde”. Desde junio del 2025 viaja alrededor del mundo en su bicicleta adaptada con el objetivo de recorrer 40.000 kilómetros pasando por 24 países. Ahora, está a punto de llegar a Mar del Plata.

Junto a su esposa Manon Bélanger y los integrantes del equipo de apoyo Stéphane y Antoine, quienes lo acompañan en bicicleta, ya recorrió más de 26.000 kilómetros.

La iniciativa tiene un lema “Tout est possible” (Todo es posible) y un propósito solidario. Dará la vuelta al mundo recaudando fondos para construir un complejo de salud y deporte adaptado en Quebec.

Quién es Jimmy Pelletier

Cuando tenía 19 años, Jimmy fue víctima de un accidente automovilístico que lo dejó parapléjico. Cuando empezó su rehabilitación se dio cuenta de que quería continuar con su vida deportiva y encontró la forma de hacerlo. Incluso, llego a competir en los Juegos Paralímpicos de Turín en el año 2006.

Jimmy Pelletier emprendió en junio de 2025 el desafío “Tour du Monde”

Este desafío no es el primero que logra concretar. Años atrás Jimmy alcanzó la cima del monte Kilimanjaro con una bicicleta manual de montaña y cruzó Canadá en bicicleta en un total de 65 días.

“La gente en la ruta es realmente muy amable y respetuosa: nos saludan, hay quienes se frenan, sacan fotos o videos, y nosotros siempre los saludamos. Apreciamos mucho eso”, contó a Ecos Diarios de Necochea el atleta y aseguró que comenzaron la décima etapa de “Tour du Monde” al llegar a Argentina.

Quedó parapléjico a los 19 años, llegó a los Juegos Paralímpicos y ahora recorre el mundo en una bicicleta adaptada

El pasado fin de semana comenzó la última semana de recorrido por el país y en estos días concretará su paso por Mar del Plata. “En lugar de quedarnos en una ciudad grande como turistas, vemos todo. Vemos lo que la población vive dentro de las ciudades chicas y los pueblos pequeños, y somos capaces de sentir de verdad y tomarle el pulso al país donde estamos”, relató el atleta.

El paso por Argentina

Entre los desafíos propios de la región, Jimmy destacó el viento y la necesidad de pedalear durante largos tramos en línea recta, donde los caminos “muchas veces se hacen largos”.

También aclaró que no frecuentó muchos espacios públicos, pero que al circular en bicicleta observó el estado de las veredas. Concluyó en que algunos espacios podrían estar mejor adaptados: “Siempre hay margen de mejora en todos lados".

Según contaron a Ecos Diarios, desde que el tour comenzó ya pasaron por más de 300 alojamientos. “Es un gran desafío para mí, que estoy en silla de ruedas, porque casi nunca el lugar está adaptado al 100%, siempre hay alguna dificultad”, describió Jimmy y agregó que viajar implica “una gran apertura mental”.

Para finalizar, comentó que nunca hubiera sido capaz de realizar este desafío sin la compañía de su esposa y su equipo. “Mi mujer siempre hace volver a lo esencial, hacerme ver las cosas que nos rodean, me dice: 'Hoy es más difícil, pero mirá a nuestro alrededor qué lindos que son los pájaros, los árboles, los paisajes'. Tratamos de encontrar siempre los puntos positivos que nos lleven a salir adelante”.