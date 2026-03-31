Argentina envejece a paso acelerado: el desafío de cuidar donde más importa, el hogar

Según el último Dosier Estadístico de Personas Mayores del INDEC (octubre 2025), Argentina consolida su transformación demográfica: la proporción de personas de 60 años y más ya supera el 15,7 % de la población total, y las proyecciones indican que hacia 2040 alcanzará cerca del 20-21 %, con un crecimiento sostenido de adultos mayores de 65 años que pasará del 12 % actual al 16,4 %. En paralelo, la natalidad sigue en caída libre –más del 40 % desde 2014 según diversos informes–, lo que genera una pirámide poblacional invertida: más adultos que requieren cuidados crónicos y menos jóvenes para sostener el sistema tradicional de salud.

Este envejecimiento rápido tensiona al sistema hospitalario argentino, que ya muestra signos de saturación en muchas regiones, especialmente en periodos de alta demanda respiratoria o estacional. En ciudades como Mar del Plata, con una alta concentración de jubilados y turismo de reposo, la presión sobre camas y recursos es constante. Estudios locales y nacionales destacan que las internaciones prolongadas en hospitales aumentan riesgos evitables –como infecciones nosocomiales– y generan estrés en las familias, que terminan divididas entre el acompañamiento y la rutina diaria.

Frente a este escenario, la internación domiciliaria emerge como una alternativa consolidada y en crecimiento: permite brindar atención de nivel hospitalario en el hogar del paciente, con equipos interdisciplinarios, monitoreo continuo y tecnología avanzada. En Argentina, se estima que más de 250.000 personas acceden anualmente a este modelo (datos 2024-2025), con proyecciones de expansión del 10 % o más en los próximos años, impulsado por la preferencia de los pacientes por recuperarse en entornos familiares, la reducción de costos para obras sociales y prepagas, y la mejora en la calidad de vida: menor riesgo de complicaciones, mayor satisfacción y recuperación más rápida.

En este contexto, Grupo Vincularse se posiciona como referente local en salud domiciliaria de alta complejidad. Con equipos interdisciplinarios especializados –médicos, kinesiólogos, enfermeros, psicólogos, nutricionistas y terapeutas ocupacionales– y tecnología médica de primer nivel (monitoreo remoto, oxigenoterapia, bombas de infusión, entre otras), la institución lleva la atención hospitalaria al domicilio sin comprometer seguridad ni calidad.

Vincularse para cuidar, con protocolos rigurosos y equipamiento de vanguardia que permite manejar cuadros crónicos, post-quirúrgicos o paliativos directamente en casa.

Vincularse para acompañar, con una mirada cercana y humana que entiende que la salud no es solo del paciente: atraviesa a toda la familia, alivia angustias y fortalece vínculos en el lugar donde se construyen los recuerdos.

Vincularse para estar, con presencia real y sostenida las 24 horas, garantizando seguimiento continuo y respuesta inmediata ante cualquier cambio.

En tiempos donde la longevidad es un logro pero también un desafío, opciones como las de Grupo Vincularse demuestran que la salud de calidad puede –y debe– llegar donde más importa: al hogar.