Universidades: "El Gobierno demostró no tener la voluntad de financiar al sistema público educativo"

La Marcha Federal Universitaria será el jueves 15 desde las 16 en el complejo universitario.

Después de que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declarara la inconstitucionalidad del decreto que frenó la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario, desde la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (Adum) pidieron marchar "por la democracia y por un poder judicial que haga cumplir las leyes".

El Gobierno había promulgado formalmente la ley, pero nunca la puso en práctica. Al igual que ocurrió con la Ley de Emergencia en Discapacidad, argumentó que el Congreso había dispuesto actualizaciones salariales y presupuestarias sin especificar las partidas concretas de donde surgirían los recursos y que, por lo tanto, incumplía la Ley de Administración Financiera.

Intimaron al Gobierno a cumplir la ley y a garantizar los fondos destinados a salarios docentes, gastos de funcionamiento y becas.

Según explicó la secretaria general del gremio, Abigail Araujo, "el juez que lleva la causa de la Ley de Financiamiento Universitario falló sobre la cuestión de fondo y le dijo al Gobierno de Javier Milei que debe financiar con el nivel adquisitivo de diciembre 2023 los salarios y las becas, pero también recomponer el presupuesto universitario en general y el del sistema científico y tecnológico".

En la misma línea, aclaró que "al ser un fallo de primera instancia, puede ser apelado por el Gobierno nacional", sobre quien remarcó que "con el presupuesto 2027 demostró no tener la voluntad de financiar al sistema público educativo, ya que presentó un presupuesto con ajuste una vez más".

Según estimaciones del sistema universitario, implicaría una recomposición salarial cercana al 33%.

Entonces, por esa razón es que la líder sindical sostuvo que continúan convocando a la quinta Marcha Federal Universitaria para el jueves 15 de octubre en todo el país. En el caso de Mar del Plata, recordó que comenzará a las 16 desde el complejo universitario de Funes hacia el centro.

"Además, el Poder Judicial podría estar cobrándole astreintes al Gobierno porque está incumpliendo una cautelar que dice que la Ley de Financiamiento Universitario es urgente y los funcionarios públicos están faltando a sus deberes", añadió.

En último lugar, Araujo subrayó que en la movilización también marcharán "por la democracia y por un poder judicial que haga cumplir las leyes".