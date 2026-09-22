El acatamiento al paro universitario en Mar del Plata llega al 85%: Adum anticipa nuevas medidas

Un 85% de acatamiento al paro universitario en Mar del Plata: Adum anticipa nuevas medidas

Docentes y no docentes de las universidades nacionales realizaron este martes un paro en todo el país, en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y por una recomposición salarial para el sector.

La secretaria general de la Asociación de Docentes Universitarios de Mar del Plata (Adum), Abigail Araujo, explicó que la medida, que tuvo un 85% de acatamiento en la ciudad, se enmarca en una serie de acciones que vienen llevando adelante las organizaciones universitarias.

La jornada se desarrolla en el marco de una serie de acciones contra el desfinanciamiento del sistema universitario y la falta de acuerdo salarial.

“Ya estuvimos la semana pasada y anunciamos también que iremos a una nueva Marcha Federal Universitaria que tendrá lugar el jueves 15 de octubre”, señaló en diálogo con 0223.

En ese sentido, Araujo cuestionó la falta de cumplimiento de la normativa que fue votada dos veces en el Congreso y sostuvo que, durante la última reunión paritaria, el Gobierno realizó una oferta que consideró insuficiente.

“Estamos reclamando contra un gobierno que incumple la ley de financiamiento hace casi un año y que, en reunión paritaria, ofreció menos de un décimo de la deuda que tiene con el sistema universitario público”, afirmó.

Desde el gremio también cuestionaron el proyecto de Presupuesto 2027 y confirmaron su participación en una nueva marcha federal.

Críticas al Presupuesto 2027

El planteo del sector universitario también apunta al proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional. Desde Adum advirtieron que el esquema contempla un ajuste que afectaría a la educación, las universidades y también al sistema científico y tecnológico.

La dirigente universitaria señaló además que el conflicto se vincula con otros espacios que vienen manifestándose contra las políticas del Ejecutivo nacional.

“Vamos a seguir con la lucha en las aulas y las calles”, afirmó Araujo.

“Nos unimos a una cantidad de sectores que hoy son agredidos por el gobierno nacional, en particular trabajadores y estudiantes que no damos más con este modelo de exclusión que promueve el gobierno de Milei”, expresó.

Adum prepara una consulta en Mar del Plata

De cara a las próximas semanas, desde el gremio anticiparon que realizarán una consulta entre los docentes universitarios de Mar del Plata para definir la continuidad del plan de lucha y la cantidad de jornadas de paro que podrían realizarse a nivel nacional.

“Vamos a seguir con la lucha en las aulas y las calles”, afirmó Araujo, quien agregó que durante los próximos días Adum determinará un nuevo plan de acción.

El objetivo, según explicó la secretaria general del gremio, será avanzar en la organización de una nueva movilización nacional: “para construir una masiva marcha federal, una vez más, que ponga al pueblo argentino en la posición que ha tenido históricamente, la de la defensa de la soberanía, de la educación pública y la ciencia nacional que son un orgullo argentino”.