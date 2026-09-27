Los docentes universitarios profundizan las medidas: habrá 72 horas de paro y preparan otra movilización

En Mar del Plata, el gremio se reunirá el miércoles para definir nuevas medidas de cara a la Quinta Marcha Federal Universitaria.

La Agremiación Docente Universitaria Marplatense (Adum) realizó el recuento local de la consulta nacional sobre medidas de fuerza y confirmó que entre los docentes que participaron existe una mayoría que se inclina por profundizar las protestas, mientras que en el plenario de secretarios generales de la Conadu se resolvió realizar 72 horas de paro la próxima semana.

De la consulta realizada en Mar del Plata participaron 410 afiliados y afiliadas y 13 docentes no afiliados, quienes expresaron en su mayoría la voluntad de avanzar con medidas de mayor contundencia frente al conflicto universitario.

Según informó Adum, la participación representó alrededor del 19% del padrón, aunque desde el gremio remarcaron que el nivel de participación fue dispar entre los distintos sectores, ya que en algunos casos se superó ampliamente ese porcentaje y en otros no se alcanzó ni siquiera la mitad.

En paralelo, se llevó adelante el plenario de secretarios y secretarias generales de la Conadu, que se había adelantado, y Adum votó a favor de realizar un paro por tiempo indeterminado, aunque la propuesta finalmente fue rechazada.

En una segunda votación, el gremio marplatense respaldó la alternativa de realizar un paro durante una semana, pero tampoco logró imponerse esa opción y finalmente prevaleció la propuesta de llevar adelante 72 horas de paro durante la próxima semana, en coordinación con la Conadu Histórica.

La quinta Marcha Federal Universitaria se realizará el jueves 15 de octubre en diferentes puntos del país.

Ante este escenario y a partir de los resultados obtenidos en la consulta local, la organización sindical convocará a una reunión de la Mesa Ejecutiva y el Cuerpo de Delegados y Delegadas para el próximo miércoles, con el objetivo de definir medidas locales de cara a la Quinta Marcha Federal Universitaria, que se llevará a cabo el jueves 15 de octubre.

En ese encuentro también se tendrá en cuenta que la Asociación del Personal de la Universidad (APU) anunció un paro para el martes 6 de octubre, en el marco del conflicto que atraviesa la comunidad universitaria.

Resolvieron nuevas jornadas de paro y las medidas se profundizarán.

Desde Adum señalaron que durante las discusiones quedó expresada una coincidencia entre los resultados de la consulta y los debates que el gremio mantiene internamente, con una "clara voluntad" de avanzar hacia medidas de fuerza de mayor contundencia.

Otro de los puntos planteados durante la reunión fue la necesidad de contar con algunos días de actividad en las aulas antes de la Marcha Federal Universitaria, con el objetivo de recuperar el contacto con los estudiantes y trabajar en conjunto la convocatoria a la movilización.

Por último, hicieron hincapié en la importancia de continuar promoviendo una mayor participación de los docentes y de fortalecer las medidas de protesta mediante la presencia en las acciones que sean definidas por el conjunto del gremio.