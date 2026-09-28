Paro nacional: docentes universitarios confirman cuándo será la huelga por 72 horas en la Unmdp

Conadu confirmó las fechas del paro universitario por 72 horas en todo el país. Foto archivo.

El conflicto contra el desfinanciamiento de las universidades públicas se profundizará esta semana con un paro por 72 horas en todas las casas de altos estudios de la Argentina.

En las últimas horas, desde la Conadu, en unidad con la Conadu Histórica resolvieron implementar para esta semana un “paro total” de tres jornadas: será desde el miércoles 30 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre, inclusive.

Desde la entidad gremial señalaron que el miércoles 30 “se convoca a una reunión de Mesa Ejecutiva y Cuerpo de Delegados y Delegadas para evaluar las medidas locales con miras a la Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre”. En Mar del Plata, el gremio se reunirá el miércoles 30 de septiembre para definir nuevas medidas de cara a la Quinta Marcha Federal Universitaria.

La Agremiación Docente Universitaria Marplatense (Adum) realizó el recuento local de la de la consulta realizada en Mar del Plata participaron 410 afiliados y afiliadas y 13 docentes no afiliados. Tras una serie de votaciones, finalmente prevaleció la propuesta de llevar adelante 72 horas de paro en coordinación con la Conadu Histórica.

Hay fecha para la Quinta Marcha Federal

Ante este escenario y a partir de los resultados obtenidos en la consulta local, la organización sindical convocará a una reunión de la Mesa Ejecutiva y el Cuerpo de Delegados y Delegadas para el próximo miércoles, con el objetivo de definir medidas locales de cara a la Quinta Marcha Federal Universitaria, que se llevará a cabo el jueves 15 de octubre.

Conadu confirmó las fechas del paro universitario por 72 horas en todo el país. Foto archivo.

En ese encuentro también se tendrá en cuenta que la Asociación del Personal de la Universidad (APU) anunció un paro para el martes 6 de octubre, en el marco del conflicto que atraviesa la comunidad universitaria.