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Con los colores del Barsa: Messi compró un nuevo club en España

Claramente, el capitán argentino imagina su futuro alrededor del fútbol como dirigente/empresario y sigue adquiriendo instituciones con proyección.

La imagen de Messi con la camiseta hecha con IA.

1 de Octubre de 2026 19:54

Por Redacción 0223

PARA 0223

El club que milita en la segunda división española,  CD Eldense oficializó la adquisición de la entidad por parte del astro argentino Lionel Messi , que suma una nueva inversión en un equipo.

El club, con los mismos colores que el Barcelona, ​​​​"azulgrana", lanzó el comunicado a través de sus canales de redes sociales, en el que dio " inicio a una nueva e ilusionante etapa"  en los más de cien años de vida de la institución.​​​​​

En el documento se señala que, con la llegada de Messi, a quien describió como "una de las figuras más importantes de la historia del deporte", se marca el comienzo de  un proyecto con visión a largo plazo , con el objetivo de impulsar  el desarrollo deportivo, institucional y social del CD Eldense.​​​​​

En la parte final del comunicado, aclaró que  la transacción "se encuentra pendiente" de la autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD) , "en los términos establecidos por la Ley del Deporte".

Lionel Messi se encuentra en la etapa final de su carrera  y con el anuncio del retiro de la Selección argentina, que será el próximo 6 de octubre frente a Benín en el Monumental, mostró lo consciente que es respecto a sus tiempos en el fútbol. 

A esto se suma su lado empresarial con presencia en el deporte, como la nueva confirmación de la adquisición del club "azulgrana", que se suma a los clubes  UE Cornellà  de la tercera categoría de España y  Deportivo LSM  en Uruguay, junto a su amigo Luis Suárez en la primera del amateurismo.

Además,  Leones de Rosario FC es un proyecto familiar en Rosario  que juega en la Primera C y, por otra parte, se mantiene siendo el líder futbolístico dentro de la cancha en el  Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) , en donde, al finalizar su carrera, automáticamente podrá acceder a una parte de las acciones del club, transformándose en copropietario de las "Garzas".

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