El particular homenaje de "Dibu" Martínez a Messi a horas de la despedida

Emiliano Martínez se sorprendió con un particular cambio de imagen antes del partido que marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ante Burkina Faso, este martes en el Monumental.​​​​​

El arquero marplatense lució un diseño especial en su cabello, con una figura de la "M" de Messi, como homenaje al capitán durante esta jornada tan especial y emotiva para todos.​​​​​

El diseño dedicado a Messi tiene un antecedente en la costumbre de Martínez de modificar su imagen antes de compromisos de alta carga simbólica con Argentina . Su pelo, habitualmente corto en los costados, pasó a ser un espacio para referencias a la camiseta nacional ya los desafíos que enfrenta el equipo dirigido por Lionel Scaloni . El cambio más recordado llegó durante el Mundial de Qatar 2022 . Tras la fase de grupos, Martínez se pintó uno de los parietales de celeste y blanco antes de los octavos de final ante Australia. Argentina ganó aquel encuentro por 2-1 y continuó su recorrido hasta la final frente a Francia, que conquistó el 18 de diciembre en Lusail .

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