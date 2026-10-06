Messi no aguantó y se quebró en su último himno con la Selección

Lionel Messi sabe que no es un partido más y lo vive más suelto, se deja llevar y no oculta sus emociones. No es un partido, es una fiesta. Entonces, el capitán se quiebra en diferentes momentos y así será durante toda la noche. Por lo pronto, no pudo contenerse en el micro, yendo hacia el Monumental, y en el momento del Himno Nacional Argentino, que se cantó a puro grito con las casi 90 mil personas.

En una jornada especial, en la que le entregaron el doctorado Honoris Causa de la UBA, y se despide de la Selección Argentina, el capitán est´con las emociones a flor de piel y no lo puede (ni quiere) disimular.

Cuando el micro salió desde el Predio de Ezeiza, la imagen en la ventanilla lo mostró secándose las lágrimas con un pañuelo. La emoción continuó una vez que ingresó a la cancha para realizar el precalentamiento.

Y la explosión final (hasta ahora), llegó en el Himno Nacional Argentino. Lo cantó por última vez con la camiseta celeste y blanca y, más allá de que aguantó hasta el final, terminó llorando con las estrofas entonadas por Fabio Santana, un excombatiente de Malvinas, elegido especialmente para esta ocasión.