No podía faltar el clásico: "Dibu" Martínez bailó e hizo explotar el Monumental

En una jornada en la que Lionel Messi se lleva todos los flashes, el "Dibu" Martínez también recibió el cariño de la gente y lo devolvió con su habitual carisma, regalándole lo que le pedían desde las tribunas.

Cuando ingresó a hacer el precalentamiento junto a Juan Musso y Gerónimo Rulli, bajó una ovación de los cuatro costados del Monumental, a lo que el arquero marplatense agradeció con los brazos levantados y golpeándose el pecho.

Pero la explosión llegó segundos después, cuando frenó su preparación, se puso de frente a una de las tribunas populares de donde le pedían que "baile" y sacó a relucir sus dotes con movimientos de caderas.

El "Dibu" había sido noticia durante la tarde por el particular corte de pelo con el que homenajeó a Messi en su despedida, y volvió a tener su momento en la previa del partido con un clásico que empezó en los penales de la Copa América 2021 y ya se volvió una tradición.