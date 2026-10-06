"Dale viejo dame la plata, no hagas que te peguemos": juzgarán a autor de violenta entradera

Uno de los tres autores de una violenta entradera que un hombre sufrió en su casa del barrio Las Avenidas será juzgado en un debate oral y público tras la decisión de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías de confirmar la resolución de la Jueza Lucrecia Bustos que rechazó el sobreseimiento solicitado por la defensa y el cambio de calificación propuesto.

La tarde noche del 30 de abril pasado, Carlos Alvarado y otras dos personas aún no identificadas arribaron a una vivienda en inmediaciones de las calles Solís y Luis Agote, le apuntaron con un arma de fuego al propietario que estaba en la trotadora y lo obligaron a ingresar al inmueble.

“Dale viejo dame la plata, no hagas que te peguemos" le dijeron tras tirarlo al piso, atarle las manos con un cable y colocarle una frazada en la cabeza. Tras revisar los distintos ambientes de la finca cargaron en el Renault Kwid de la víctima un led de 50 pulgadas, dos de 43 pulgadas, un DVR, una heladera conservadora, un radio grabador, una billetera con documentación, una pava eléctrica, dos celulares, una mochila, una valija con ropa y varias llaves.

Gracias al seguimiento satelital del rodado, oficiales del Comando de Patrullas lo encontraron en Benito Lynch al 6100 junto al resto de las pertenencias sustraídas. En ese lugar había tres edificaciones y, tras el aval de un vecino, se pudo ingresar y realizar un relevamiento de rastros.

Seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán.

Personal del Gabinete de robos agravados a viviendas de la DDI logró gracias al informe AFIS un rastro positivo y se ordenó un allanamiento en el que no hallaron al imputado que cayó el 18 de mayo pasado mientras caminaba por la calle.

Los Jueces Alfredo Deleonardis y Pablo Poggetto entendieron que los agravios formulados por la defensa a cargo del abogado penalista Raúl Ruiz no lograron conmover el cuadro probatorio de cargo que diera lugar a lo resuelto en la instancia.

Lo resolvió la Sala III.

En tal sentido entendieron que los elementos reunidos hasta el momento permiten sostener, con el grado de probabilidad propio de esta etapa, la participación de Alvarado en el hecho investigado, así como la calificación de robo agravado por su comisión en lugar poblado y en banda y por el empleo de arma de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no se tuvo por acreditada.

De esta manera, la Alzada resolvió confirmar la resolución emitida por la titular del Juzgado de Garantías N° 6 en cuanto dispuso elevar la causa a juicio.