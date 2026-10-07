Se trepó a un poste para robar cableado de fibra óptica

Un hombre de 40 años que trepó a un poste e intentó sustraer cableado de fibra óptica fue aprehendido por personal policial y notificado de la formación de una causa penal.

Efectivos del Comando Patrullas sorprendieron al sujeto trepado a un poste en inmediaciones de avenida Libertad y Neuquén mientras intentaba cortar cableado de fibra óptica.

“Al advertir la presencia policial, el sujeto descartó un cuchillo tipo serrucho, que fue secuestrado”, informaron autoridades policiales.

Tiene 40 años.

El fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la notificación de la formación de causa, las diligencias de rigor y el alojamiento del imputado en la Unidad Penal N°44 de Batán.