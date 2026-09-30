Dejó sin electricidad a un balneario, lo delató una investigación por cámaras y terminó detenido

El robo de cables que dejó sin electricidad a un balneario de Villa Gesell derivó en una investigación policial que permitió individualizar a un joven de 18 años. Luego de reunir distintos elementos durante las tareas investigativas, la delegación de la DDI en ese distrito llegó hasta una vivienda donde finalmente se concretó su detención.

El hecho investigado tuvo como escenario el mencionado balneario, de donde fueron retirados unos 15 metros de cable Sintenax y otros 20 metros de cable tipo taller. La sustracción afectó el suministro eléctrico del establecimiento.

Los investigadores avanzaron sobre distintas pistas para determinar quiénes habían participado del robo. Para ello se analizaron registros de cámaras y se incorporaron testimonios a la investigación, elementos que permitieron identificar a uno de los presuntos responsables y localizar el domicilio en el que residía.

La medida judicial se llevó adelante en una propiedad situada sobre Paseo 117, entre las avenidas 14 y 15. Allí fue aprehendido el joven de 18 años. Además, los efectivos encontraron y secuestraron restos de cable que estarían relacionados con la sustracción denunciada.

La pesquisa también estableció que el detenido posee antecedentes vinculados con otros episodios delictivos. Según consta en la información policial, cuando todavía era menor de edad había permanecido alojado en un instituto de menores.

El trabajo de la DDI permitió la aprehensión del joven delincuente.

Antecedentes varios

Ya con 18 años, había sido detenido junto con su madre y otro hombre en el marco de una causa por un robo ocurrido en una pollería. Los tres recuperaron posteriormente la libertad.

Asimismo, en sus antecedentes aparecen investigaciones por robos registrados en distintos puntos de la ciudad: una panadería de Paseo 115 y Boulevard, la Casa del Niño, Zoonosis y una pollería ubicada en Boulevard y Paseo 112.

La medida realizada ahora se encuentra vinculada específicamente con la investigación por la sustracción de los cables del balneario. Banegas quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la causa.

La intervención judicial corresponde a la UFID N.º 6 de Villa Gesell y al Juzgado de Garantías N.º 6 del Departamento Judicial Dolores.