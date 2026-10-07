La postal de la crisis: cientos de personas hicieron una fila de 8 cuadras para conseguir empleo en Mar del Plata

La postal de la crisis laboral: cientos de personas hicieron una fila de 800 metros para conseguir empleo en Mar del Plata

Desde las 23 del martes, largas filas comenzaron a formarse en la zona de la nueva terminal de Mar del Plata, donde una nueva empresa realizó una convocatoria laboral que generó una importante respuesta entre quienes buscan una oportunidad de empleo.

La organización anunció una búsqueda para cubrir 70 puestos de trabajo, entre ellos jefa de sala, cajeros, administrativos, bartenders, acomodadores, personal de producción, técnicos y camareras.

La convocatoria contempla vacantes para jefa de sala, cajeros, administrativos, personal de producción, técnicos y camareras.

Con el currículum en la mano y a pesar del frío y la espera, cientos de personas se acercaron y llegaron a formar una fila de aproximadamente 800 metros, algo que hacía mucho tiempo no se veía en la ciudad. La escena reflejó la necesidad de encontrar una oportunidad laboral en un contexto marcado por el cierre de negocios y crisis económicas.

Si bien la mayoría de los postulantes tenía entre 20 y 30 años, también hubo personas de 50 y 60 años que se sumaron a la convocatoria con la expectativa de volver a insertarse en el mercado laboral o encontrar una alternativa a su actual situación.

En diálogo con 0223, uno de los asistentes contó que actualmente tiene trabajo, pero decidió presentarse porque necesita "buscar otra cosa". Una joven, en tanto, explicó que llegó con la expectativa de obtener un puesto como "cajera, camarera o lo que se pueda conseguir".

La organización anunció una búsqueda para cubrir 70 puestos de trabajo.

La situación laboral en Mar del Plata se ha ido agravando a lo largo de los meses y para muchos jóvenes la búsqueda se convirtió en una tarea cotidiana. Uno de los asistentes contó que busca empleo desde que cumplió la mayoría de edad: "Hace un año que estoy tirando CV's, pero no consigo nada".

Con este panorama, las calles de la zona de la nueva terminal quedaron ocupadas durante horas por una extensa fila de personas que, currículum en mano, decidieron esperar y apostar una vez más a conseguir un trabajo.

La situación laboral en Mar del Plata se ha ido agravando a lo largo de los meses.

Mayor presión sobre el mercado laboral

La situación laboral en Mar del Plata no se limita a quienes están desempleados. Durante el segundo trimestre, alrededor de 61.000 personas tenían trabajo, pero buscaban activamente cambiar de empleo o sumar una segunda ocupación.

Este grupo, denominado por el Indec como ocupados demandantes de empleo, representó el 17,8% de los trabajadores ocupados, frente al 15,2% registrado un año antes. En términos absolutos, aumentó de 46.000 a 61.000 personas.

Al sumar esos 61.000 trabajadores que buscan empleo con los 34.000 desocupados, se alcanza un universo aproximado de 95.000 marplatenses que no tienen trabajo o que, aun estando ocupadas, buscan activamente otra oportunidad laboral.

La búsqueda de un nuevo empleo entre quienes ya trabajan puede responder a distintos motivos. Algunas personas buscan reemplazar su trabajo actual por uno con mejores condiciones, mientras que otras necesitan incrementar sus ingresos mediante una segunda ocupación o desean trabajar más horas.

En conjunto, el aumento de estos trabajadores que buscan nuevas oportunidades refleja mayores dificultades o necesidades dentro del mercado laboral, incluso entre quienes actualmente cuentan con un empleo.