Una reconocida empresa alertó sobre una falsa búsqueda laboral: "No realizamos cobros para seleccionar personal"

La empresa advirtió sobre una falsa convocatoria en circulación.

Hace instantes, la empresa Cagnoli publicó una advertencia dirigida a la comunidad tras detectar la circulación de una falsa convocatoria laboral que utiliza el nombre de la firma para intentar estafar a las personas que están buscando trabajo.

Según informaron desde la empresa, los responsables de la estafa contactan a potenciales postulantes con el argumento de ofrecer vacantes en Cagnoli, pero luego les piden una suma de dinero para "concretar la contratación" o "gestionar el carnet de manipulación de alimentos".

La convocatoria falsa que apareció en circulación.

La empresa aclaró que no cobra ningún tipo de arancel, inscripción o pago para participar de búsquedas laborales y remarcó que todos sus procesos de selección son gratuitos.

Señalaron que la utilización de su identidad con fines de fraude genera perjuicios tanto para quienes buscan trabajo como para la propia empresa.

El comunicado de Cagnoli por la publicación falsa de una búsqueda laboral.

Además, instaron a los interesados en formar parte del plantel de la empresa a consultar exclusivamente los medios institucionales para conocer las búsquedas vigentes y enviar cvs.

Desde Cagnoli llamaron a la comunidad a mantenerse alerta y a, ante cualquier duda sobre una oferta laboral, comunicarse directamente con la empresa por sus canales oficiales antes de brindar datos personales o efectuar pagos.