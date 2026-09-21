¿Estás buscando trabajo? Estas son las oportunidades laborales disponibles en Mar del Plata

La Municipalidad de General Pueyrredon mantiene actualmente ocho búsquedas laborales activas a través de la Oficina de Empleo. Las propuestas, disponibles mediante el sistema MDQ Digital, incluyen puestos vinculados a la construcción, gastronomía, industria, comercio y servicios.

Entre las oportunidades se encuentran puestos que requieren formación profesional, como jefe de obra en construcción y arquitecto para tareas de planificación y gestión. También hay búsquedas destinadas a trabajadores con experiencia y conocimientos técnicos específicos.

Las propuestas incluyen puestos para profesionales, técnicos y trabajadores de distintos oficios.

En el listado aparecen, además, puestos de barista y camarero, oficial soldador, oficial montador, técnico en ascensores para tareas de mantenimiento e instalación y panadero con experiencia en masa madre.

Otra de las búsquedas corresponde a un carnicero, con tareas que incluyen cortes y desposte, atención al cliente y reposición de mercadería en góndolas.

Desde el ámbito laboral remarcaron la importancia de contar con mano de obra capacitada y conocimientos específicos para cubrir este tipo de puestos, tanto en trabajadores que se encuentran en formación como en aquellos que ya cuentan con experiencia básica o previa.

Desde el ámbito laboral remarcaron la importancia de contar con mano de obra capacitada

Cómo acceder a las búsquedas

Para consultar la información publicada por la Oficina de Empleo es necesario contar previamente con un usuario en el sistema oficial de la Municipalidad.

El primer paso es ingresar a autenticar.mardelplata.gob.ar, donde se puede solicitar la habilitación de una cuenta online. El sistema permite vincular datos con Mi Argentina o ARCA, completar los datos personales y activar posteriormente el usuario mediante el correo electrónico registrado.

Una vez creada y activada la cuenta, se debe ingresar a MDQ Digital. Allí se habilita un panel con distintas opciones y, entre ellas, la correspondiente a la Oficina de Empleo, donde se pueden consultar las búsquedas laborales disponibles y sus requisitos.

De esta manera, quienes estén interesados en alguna de las propuestas pueden acceder a la información actualizada sobre los puestos y conocer las condiciones necesarias para postularse.