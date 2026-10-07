Una locura: el piloto de Fórmula 1 que sorprendió a todos y se fue de un Gran Premio al otro en bicicleta

Mientras la mayoría de los integrantes del paddock de Fórmula 1 tomó un avión para trasladarse entre dos Grandes Premios consecutivos, un piloto decidió convertir el viaje en una verdadera aventura deportiva. En lugar de recurrir a la logística habitual, agarró su bicicleta y emprendió un recorrido de 420 kilómetros entre las cercanías del circuito de Sepang, en Malasia, y Singapur, dividido en cuatro etapas y con caminos secundarios, sectores de tierra y tramos durante la noche. El protagonista de semejante travesía fue Valtteri Bottas.

El viaje comenzó el domingo por la noche, una vez que el piloto de Cadillac terminó sus compromisos posteriores al Gran Premio. La primera etapa fue de 56 kilómetros entre Sepang y Port Dickson, un recorrido que le demandó algo más de dos horas. La segunda jornada fue todavía más exigente: recorrió cerca de 162 kilómetros, pasó por Malaca y llegó hasta Muar, con unos 800 metros de desnivel positivo y menos de seis horas de pedaleo.

La tercera etapa mantuvo prácticamente la misma exigencia, con algo más de 160 kilómetros por territorio malasio, unos 620 metros de desnivel positivo y aproximadamente cinco horas y media sobre la bicicleta. Bottas eligió rutas alternativas que lo llevaron por sectores alejados de las principales carreteras y caminos sin pavimentar, algo que pudo hacer gracias al tipo de bicicleta que utilizó para completar la travesía.

El piloto de Cadillac utilizó una Canyon Grail CFR, un modelo pensado para el gravel, una modalidad que combina asfalto, caminos rurales y superficies de tierra. La elección le permitió afrontar un recorrido mucho más variado que la conexión directa entre Sepang y Singapur. Además, Bottas tuvo que administrar el esfuerzo porque necesitaba llegar con tiempo suficiente para cumplir con sus compromisos de prensa del jueves y participar desde el viernes en la actividad del Gran Premio.

La particular travesía se produjo después de un complicado Gran Premio para Bottas, quien abandonó en la novena vuelta tras una salida de pista luego de haber largado con neumáticos lisos en condiciones cambiantes. Sin embargo, el finlandés rápidamente cambió el chip y encaró el traslado hacia el próximo compromiso de una manera completamente diferente a la del resto del paddock. Su afición por el ciclismo volvió a quedar expuesta en un viaje que combinó exigencia física y aventura.

Después de llegar a Johor, en el extremo sur de Malasia, Bottas completó el último cruce de frontera y avanzó hacia Singapur, donde lo esperaba el circuito urbano de Marina Bay. Así, mientras la mayoría de los integrantes de la Fórmula 1 recorrieron el trayecto en avión y vehículos de apoyo, el piloto de Cadillac llegó después de 420 kilómetros en bicicleta, una travesía de cuatro días que quedó registrada en un increíble video y que volvió a mostrar la particular pasión de Valtteri Bottas por el ciclismo.