Colapinto recibió una muy mala noticia en Barhein: qué pasó

Colapinto tendrá un fin de semana complicado y sólo apunta a realizar una buena carrera para tratar de escalar y terminar lo más arriba posible.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) sufrió una penalización de 10 puestos en la grilla de largada para la carrera del Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1. Esta sanción se debe a que el argentino cambió el motor de combustión interna, por lo que excedió el límite de cuatro permitidos por temporada.

De esta manera, las cosas se complican aún más para Colapinto debido a que ya había sufrido una penalización de cinco puestos en la largada por el accidente que generó en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde se excedió en una frenada y chocó con el británico Lando Norris (McLaren) y su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, y provocó un triple abandono.

Las cosas no serán nada fáciles en la carrera para el argentino, ya que largará 15 puestos por detrás de donde clasifique. Es decir que si protagoniza una gran qualy y obtiene la séptima posición, iniciará la carrera del GP de Bahréin en el vigésimo segundo y último lugar.

La carrera del GP de Bahréin, que se lleva a cabo en el Circuito Internacional de Sepang, Malasia, por la guerra en Medio Oriente, está programada para el domingo a las 4 de la madrugada.



