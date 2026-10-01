Colapinto rompió el silencio, fue políticamente correcto con Norris y piensa en Barhein

Colapinto, como siempre, agradeció el cariño de la gente que se lo demuestra en cada carrera.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) habló en la previa del Gran Premio de Fórmula 1 y se refirió a la polémica que protagonizó con el británico y vigente campeón del mundo, Lando Norris (McLaren): "Un error simple con consecuencias grandes".

El escándalo se desató por el choque en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde el argentino se pasó en una frenada y terminó impactando con su compañero de equipo en Alpine, que es el francés Pierre Gasly, y con Norris, situación por la que terminaron abandonando los tres.

Luego de dicha carrera, Norris insinuó que el argentino no debería estar en la Fórmula 1 e incluso pidió que sea sancionado con una carrera. Sin embargo, durante la semana se retractó y pidió disculpas por aquellas acusaciones.

Con respecto a todo este escándalo, Colapinto se lamentó porque "fue un error simple con consecuencias grandes", y se refirió a los dichos de Norris: "Me sorprendió un poco lo que dijo, se creó mucho 'hate'. Es una situación muy complicada con el mundo exterior y tenemos que mantener todo más para nosotros".

A su vez, destacó que "está todo bien entre nosotros, ya hablamos. Él enseguida se disculpó. Fue el calor del momento". Pero también, aprovechó para lanzarle un dardo a Norris al subrayar que el neerlandés Max Verstappen "fue muy comprensivo, siempre lo fue, cometió errores y lo entiende; es un campeón y entiende estas situaciones".

En lo que respecta a la actividad de este fin de semana, Colapinto disputará este viernes las primeras dos prácticas libres a la 1:30 y a las 5 de la madrugada. El sábado será la tercera sesión de entrenamientos y la clasificación, y el domingo, la carrera.