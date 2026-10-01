Colapinto rompió el silencio, fue políticamente correcto con Norris y piensa en Barhein
Al argentino no le gustaron nada las palabras del británico tras el choque en Bakú y salió de manera elegante. Agradeció a Verstappen y puso la cabeza en el Gran Premio del fin de semana.
Por Redacción 0223
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El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) habló en la previa del Gran Premio de Fórmula 1 y se refirió a la polémica que protagonizó con el británico y vigente campeón del mundo, Lando Norris (McLaren): "Un error simple con consecuencias grandes".
El escándalo se desató por el choque en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde el argentino se pasó en una frenada y terminó impactando con su compañero de equipo en Alpine, que es el francés Pierre Gasly, y con Norris, situación por la que terminaron abandonando los tres.
Luego de dicha carrera, Norris insinuó que el argentino no debería estar en la Fórmula 1 e incluso pidió que sea sancionado con una carrera. Sin embargo, durante la semana se retractó y pidió disculpas por aquellas acusaciones.
Con respecto a todo este escándalo, Colapinto se lamentó porque "fue un error simple con consecuencias grandes", y se refirió a los dichos de Norris: "Me sorprendió un poco lo que dijo, se creó mucho 'hate'. Es una situación muy complicada con el mundo exterior y tenemos que mantener todo más para nosotros".
A su vez, destacó que "está todo bien entre nosotros, ya hablamos. Él enseguida se disculpó. Fue el calor del momento". Pero también, aprovechó para lanzarle un dardo a Norris al subrayar que el neerlandés Max Verstappen "fue muy comprensivo, siempre lo fue, cometió errores y lo entiende; es un campeón y entiende estas situaciones".
En lo que respecta a la actividad de este fin de semana, Colapinto disputará este viernes las primeras dos prácticas libres a la 1:30 y a las 5 de la madrugada. El sábado será la tercera sesión de entrenamientos y la clasificación, y el domingo, la carrera.
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