Juicio por la muerte de Maradona: la Fiscalía pidió 12 años de prisión para Leopoldo Luque y 8 para Agustina Cosachov

La Fiscalía pidió duras condenas en el juicio por la muerte de Diego Maradona. El fiscal Patricio Ferrari reclamó 12 años de prisión para Leopoldo Luque, además de “accesorias legales, costas del proceso y la inhabilitación por 10 años para ejercer la medicina”. También solicitó 10 años de cárcel e inhabilitación para Nancy Forlini y 8 años de prisión con 10 años de inhabilitación para Agustina Cosachov, a quienes acusó de haber cometido “homicidio con dolo eventual”.

Respecto al resto de los imputados, Ferrari diferenció: “Distinta es la situación de Carlos Díaz, Mariano Perroni y Ricardo Almirón. Pese al requerimiento de elevación a juicio, el debate no ha logrado acreditar aquella indiferencia que prevé la norma. Pero sí ese cúmulo de accionares negligentes que configuran el delito de homicidio culposo”. Para ellos pidió penas menores: 5 años de prisión para Díaz y 4 años para Perroni y Almirón, con inhabilitación para ejercer durante el mismo período.

Todos los imputados: neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini

Con más de tres horas de alegato, la Fiscalía dio a conocer sus pedidos de prisión contra los imputados. En medio de un cuarto intermedio y en la puerta de Tribunales, el abogado de Leopoldo Luque, Francisco Oneto, cuestionó con dureza la acusación: “La acusación tiene graves deficiencias. En términos de prueba se reprodujeron audios descontextualizados, en términos médicos, se evaluaron parcialmente el testimonio de los testigos que se presentaron, con lo cual ahora falta el vuelto”, dijo en diálogo con el móvil de C5N.

Asimismo, soltó que “no tenía expectativas" y que en el pedido "hay un componente de agradar al público y a la prensa”. Por último, antes de retirarse incómodo con la prensa, aseguró que pedirá la "absolución de Luque”.

También dio declaraciones a la prensa que estaba afuera de Tribunales, el abogado de Agustina Cosachov, Vadim Mischanchuk: “Estaba dentro de lo previsible que existiera un pedido e condena por dolo eventual. Tenemos mucha confianza que la sentencia no será en ese sentido porque las pruebas acreditaron que la conducta de Cosachov fue la correcta”, expresó.

Los jueces Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón

El letrado volvió a indicar que no está de acuerdo con la calificación legal, pero es optimista. Por último, destacó un aspecto de la exposición del Ministerio Público: “Lo importante de todo esto es que el alegato de la Fiscalía la puso en el lugar donde tenía que estar: era la psiquiatra de Maradona”.

Fernando Burlando, abogado de la familia Maradona, respaldó con fuerza el alegato del Ministerio Público. “La exposición de los fiscales fue brillante. Abrazando la prueba. Afloró la verdad gracias a los tres fiscales”, aseguró tras la jornada en Tribunales.

El letrado incluso fue más allá y dejó clara su postura sobre las penas solicitadas: “Yo pediría una pena más alta”, remarcó, en sintonía con la acusación que apunta a los principales médicos imputados por la muerte del Diez.