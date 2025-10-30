La foto inédita de un marplatense con Diego Maradona que es viral a 65 años de su nacimiento

Pablo, un marplatense de 37 años y creador de contenido en TikTok, protagonizó una historia que conmovió a miles de usuarios: recuperó una foto con Diego Maradona que creía perdida desde su infancia.

Todo comenzó cuando su padre, poco antes de fallecer, le reveló que de niño —a los 7 años— le habían tomado una foto junto al astro del fútbol durante unas vacaciones familiares en Mar del Plata, a principios de los años 90. Sin embargo, la imagen nunca llegó a sus manos.

“Mi viejo antes de morir me dijo: ‘tenés una foto con Maradona’. No lo podía creer, me puse re feliz”, contó Pablo en su video. “Pero después me dijo: ‘no la tengo, fue hace 30 años, un fotógrafo te la sacó y nunca la encontré más’”.

Lejos de rendirse, Pablo decidió emprender la búsqueda. Con la ayuda de amigos, conocidos y redes sociales, inició una cruzada digital para encontrar la foto. La historia, relatada en un video en TikTok, se volvió viral en pocas horas y alcanzó a miles de usuarios.

Durante su búsqueda, el joven encontró recuerdos de la época, incluso un diario que mencionaba la presencia de Maradona en la ciudad, pero sin rastro de la imagen.

“Tengo una foto con Ricky Maravilla, pero no la de Maradona. Pasó de todo”, recordó entre risas.

Finalmente, la ayuda llegó desde donde menos lo esperaba: una amiga de su hermana, que trabaja en medios, logró ubicar al fotógrafo que había tomado la imagen. “Un día volví de jugar al fútbol y tenía el celular lleno de mensajes. ¡Ahí estaba la foto con Maradona! No lo podía creer”, relató emocionado.

La imagen, en blanco y negro y tomada en enero de 1992, muestra a Pablo de niño junto a su hermana y al propio Diego Maradona, sonriente en el centro de la escena. Pero la sorpresa fue aún mayor: “Lo más loco es que mi viejo también sale en la foto, riéndose. Él nunca supo cómo era la foto ni que aparecía en ella”, contó.

Además, en la fotografía se ven otros dos chicos desconocidos, por lo que Pablo aprovechó la viralidad de su historia para lanzar un llamado abierto: “Si sos familiar o te reconocés en la foto, escribime y te la mando. Todos merecen tener este recuerdo”.

La publicación no solo recuperó una imagen, sino también una parte de la memoria afectiva de toda una generación, en la que Maradona sigue siendo un símbolo de emoción, orgullo y nostalgia.