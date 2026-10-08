Cayó la "Viuda fitness" por desvalijar una casa en Lomas de Stella Maris: le robó la llave a la víctima del locker del gimnasio

Una mujer de 28 años cayó acusada de cometer un robo a una vivienda del barrio Lomas de Stella Maris bajo la modalidad de escruche. Bajo el seudónimo de "La Viuda fitness", la mujer consiguió la llave del domicilio tras sustraerla del locker de un gimnasio.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 confirmaron que este jueves se realizaron tres allanamientos en distintos puntos de Mar del Plata, donde se secuestraron cuantiosos objetos de valor, entre ellos, alhajas, cadenas de oro, electrodomésticos, drones, valijas, bolsos y teléfonos celulares.

También se incautaron un traje de neoprene, una tabla de bodyboard, dos raquetas Wilson, siete camperas, 13 gorras, cinco valijas, entre otros objetos.

Uno de los procedimientos dio resultados negativos.

La investigación se inició tras la detención de un hombre de 35 años que había violado las salidas transitorias con las que había sido beneficiado y acusado de cometer una entradera junto a otro cómplice como integrante de la denominada "Banda de los Peaky Blinders". Personal del Gabinete de Robos Agravados de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) analizó su teléfono celular y estableció su participación en un robo cometido a un domicilio ubicado en Aristóbulo del Valle, entre las calles Castelli y Alvarado, en el barrio Lomas de Stella Maris de Mar del Plata.

En el ilícito también se determinó la participación del hermano del principal acusado, un joven de 26 años, y de la mujer de 28, quien se encargaba de sustraer las llaves de las víctimas de los lockers del gimnasio. En ese golpe, los delincuentes sustrajeron un alhajero con joyas, 5.000 euros, 150.000 dólares, un anillo de oro 24 kilates con piedra negra e inscripción gótica "LMS", una cadena de oro con letras "M" y "E", 4 pulseras y relojes.

La DDI encabezó la investigación.

Los dos vehículos secuestrados.

Con las pruebas obtenidas y el aval de la Justicia de Garantías, este jueves se realizaron tres allanamientos en los domicilios de los sospechosos. En una vivienda de la calle María Remedios del Valle se produjo la detención de una joven de 29 años, donde se halló abundante cantidad de elementos tecnológicos (2 celulares, GPS, 2 drones, alhajas, relojes de alta gama, gran cantidad de prendas de vestir y elementos de corte (pinza corta rejas). Allí también se efectivizó el secuestro de un automóvil sin dominio, marca Fiat modelo Cronos color gris, con pedido de secuestro activo por un robo cometido en la ciudad vecina de Miramar.

La acusada quedó aprehendida por disposición del fiscal Mariano Moyano, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°13, en el marco de una causa por el delito de encubrimiento, aunque posteriormente recuperó la libertad dado que tiene dos hijos menores de edad y no tiene familiares para dejárselos a cargo.

Mientras que un segundo allanamiento arrojó resultados negativos, el tercer procedimiento permitió en Echeverría al 3100 permitió dar con la acusada de 29 años conocida como la "Viuda fitness". En el lugar se secuestraron elementos probatorios, entre ellos una pistola calibre 22 LR) y un automóvil marca Volkswagen Fox, vehículo que fue adquirido posteriormente al robo, tratándose de establecer si se utilizo parte del botín para su compra.

Los investigadores no descartan que la banda usara dos drones y binoculares para la observación a distancia y con "seguridad" de futuros objetivos. Respecto de la gran cantidad de elementos secuestrados, se labraron actuaciones por averiguación de ilícito tratándose de determinar su origen.

Una de las aprehendidas.

La segunda mujer tiene dos hijos y recuperó la libertad.

La mujer quedó alojada en la Unidad Penal N°50 de Batán en el marco de una causa por el delito de robo agravado, tenencia ilegal de arma de fuego y averiguación de ilícito.