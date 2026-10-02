“Es todo un misterio”: sigue la búsqueda del hombre de 74 años que hace 50 días desapareció

Claudio Baeza Rivera tiene 74 años y desde el 10 de agosto pasado es intensamente buscado. Su paradero es un misterio para sus amigos, familiares y la policía. El hombre es de nacionalidad chilena pero está radicado hace unos 40 años en Argentina y desapareció días después de tener una fuerte discusión con unos inquilinos.

El hecho se dio a conocer el pasado 25 de agosto, cuando sus vecinos alertaron sobre su misteriosa ausencia. Según comentaron en ese momento a los medios, “de un día para el otro desapareció” de su vivienda en Lobería al 4200, en barrio Parque Palermo, en el oeste de Mar del Plata. El hecho motivó un allanamiento en su vivienda por parte de la policía, que no encontró ningún rastro e incluso, sumó más incógnitas y preocupación: hallaron su celular, anteojos y documentación.

“Por el momento no se sabe nada. La DDI dice que están trabajando pero él sigue sin aparecer. Nosotros conseguimos el contacto de la hija de la exmujer de Claudio, que vive en Chile. Allá no está. Es todo un misterio”, comentó Mariana, una vecina que era muy cercana a Claudio.

El caso

En un primer momento, los testimonios de las personas más allegadas a Claudio, confirmaron que toda su familia está en Chile. “Somos lo más cercano, vecinos de hace 38 años, pero de repente no lo vimos más. Desde hace un tiempo quería sacar a los inquilinos de arriba, pidió ayuda en más de una oportunidad, pero no se querían ir. A pesar que él se encargó de buscarles otro lugar, no se iban”, dijo otra vecina, que relacionó su búsqueda con ese episodio.

Lo extraño que surgió en ese momento, es que cuando les preguntaron a los inquilinos si habían visto a Claudio, dijeron que “se había ido a Chile y no volvía hasta diciembre”. Sin embargo, cuando ellos llamaron a sus familiares en Chile, estos respondieron que "no estaba allí".

Quien puede aportar datos para encontrar a Claudio Baeza Rivera, puede comunicarse al 911 o al 223 6954510.