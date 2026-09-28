Abusador incumplió libertad asistida y ordenaron detenerlo: estaba en Maipú

El joven de 27 años fue trasladado a la Unidad Penal N° 15 de Batán, donde quedó alojado.

Un hombre de 27 años condenado en una causa por abuso sexual agravado y lesiones incumplió el régimen de libertad asistida y fue detenido este lunes en Maipú, luego de una investigación realizada por personal de la SubDDI Balcarce.

La detención del sujeto se concretó este trarde en un domicilio ubicado sobre Rivadavia al 300, después de que los investigadores lograran establecer que el acusado se encontraba viviendo en esa localidad.

El joven incumplió la libertad asistida y fue detenido este lunes en Maipú.

Según informaron fuentes policiales, la DDI Mar del Plata y la SubDDI Balcarce recibieron una orden de detención dispuesta por el Juzgado de Ejecución Penal N° 1 del Departamento Judicial Mar del Plata, a cargo del juez Ricardo Perdichizzi, en el marco del expediente por "abuso sexual agravado y lesiones".

La medida judicial se originó a partir de un incidente de libertad asistida, por lo que los efectivos iniciaron distintas tareas investigativas para establecer el paradero del

A partir de las averiguaciones realizadas, los agentes determinaron que el hombre se encontraba residiendo en Maipú y una comisión de la SubDDI Balcarce se trasladó hasta esa ciudad para concretar el procedimiento. Finalmente, los efectivos localizaron al acusado y procedieron a efectivizar su detención.

Tras ser notificado el Juzgado de Ejecución Penal N° 1, dispusieron su traslado a la Unidad Penal N° 15 de Batán, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.