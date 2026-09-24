Le robaron las llaves a una jubilada en el club y después le desvalijaron su casa: dos detenidos

Una mujer de 81 años sufrió un millonario robo después de que delincuentes le sustrajeran las llaves de su vivienda del interior de su automóvil, estacionado en el Club Náutico Mar del Plata. La investigación a cargo de efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) permitió identificar a dos sospechosos, que fueron detenidos este jueves durante una serie de procedimientos realizados en distintos puntos de la ciudad.

Uno de los acusados es Facundo Carro, quien ya había sido condenado por integrar la denominada “Banda del Millón”, la organización que protagonizó una serie de robos de viviendas en Mar del Plata y que llegó a sustraer más de un millón de dólares y decenas de millones de pesos. En junio de este año, además, la Justicia había confirmado que Carro debía afrontar un nuevo juicio por otro robo ocurrido en 2025.

El principal sospechoso fue identificado gracias a las cámaras de seguridad.

El nuevo episodio se registró a mediados de agosto, cuando la víctima dejó estacionado su Toyota Yaris azul en el Club Náutico. Al regresar, advirtió que le faltaban del vehículo las llaves de su cochera y de su casa.

La mujer se dirigió entonces hasta su domicilio, en la zona de Playa Grande, y descubrió que habían ingresado utilizando precisamente las llaves que acababan de sustraerle.

Los tres vehículos secuestrados.

De acuerdo con la denuncia, los delincuentes se llevaron una importante cantidad de objetos de valor. Entre ellos había una cadena de oro de 150 gramos, varios anillos con brillantes y esmeraldas, tres relojes -dos de ellos Rolex-, dos cadenas de oro con una cruz, una pulsera de oro de malla ancha, una cadena con medalla, aros con brillantes y una cadena de oro de 2,50 metros.

También sustrajeron 6.000 dólares, 100 euros y 1.200.000 pesos, además de documentación personal, llaves de la vivienda, de una caja fuerte y una copia de la llave de ignición del Toyota Yaris.

A partir de la denuncia, personal del Gabinete de Robos a Comercios de la DDI comenzó a relevar cámaras de seguridad privadas y registros del COM.

La reconstrucción permitió establecer, según los investigadores, que Carro llegó al Club Náutico poco después que la víctima, ingresó al estacionamiento y utilizó un inhibidor sobre el vehículo. Después tomó las llaves y se reunió con Néstor Fabián Aguirre, quien lo esperaba en un Volkswagen Gol Trend.

Ambos se dirigieron posteriormente hasta la vivienda de la mujer y, siempre de acuerdo con la investigación, utilizaron las llaves recién sustraídas para ingresar.

El operativo que terminó con los dos detenidos

A partir de la investigación que inició la DDI y las pruebas recolectadas, la UFIJ N°13, a cargo del fiscal Mariano Moyano, solicitó las órdenes de detención y allanamiento correspondientes, que se concretaron en las últimas horas.

El principal sospechoso fue visto esta mañana salir con su pareja hacia la estación ferroautomotora de Mar del Plata, donde fue reducido sin oponer resistencia en medio de la oficina del Registro de las Personas.

Uno de los acusados fue integrante de la “Banda del Millón”

El Mini Cooper gris en el que se movilizaba tenía un pedido de secuestro activo desde junio de 2025 por un robo ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires. En el procedimiento también fue aprehendida su pareja, una joven de 27 años, por el delito de encubrimiento y posteriormente recuperó la libertad.

En el domicilio de Carro se secuestraron tres pares de zapatillas, cuatro inhibidores, dos “cuna” cargadores, $2.035.350 y tres manojos con un total de 23 llaves, correspondientes a distintos domicilios.

La mujer, acusada de encubrimiento, recuperó la libertad.

En simultáneo, los investigadores que vigilaban el segundo objetivo observaron salir un Citroën DS7 gris. Allí identificaron a Aguirre como conductor y lo siguieron hasta Calabria y avenida Edison, donde finalmente fue interceptado.

Aguirre quedó detenido y los policías le secuestraron 3.400 dólares y un teléfono celular. El Citroën, que no tenía documentación, fue secuestrado preventivamente.

El cómplice de Carro tenía 3.400 dólares en su poder.

También fue secuestrado el Volkswagen Gol Trend gris que, según la investigación, había sido utilizado para llegar hasta el domicilio de la víctima.

Los dos hombres fueron trasladados a la Unidad Penal 44 de Batán en el marco de una causa por los delitos de hurto agravado y robo a viviendas.