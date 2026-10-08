Escándalo en Tucumán: jugó en Boca, la Selección Argentina y terminó a las piñas en un partido de Reserva

Tras su retiro como futbolista profesional, Lautaro Acosta nició su carrera del otro lado de la línea de cal y Talleres le dio su primer trabajo en este puesto. El exdelantero es asistente de la Reserva de la T, dirigida por su hemano Rodrigo, con quien protagonizó un escándalo este jueves.

En el marco del Torneo Proyección, el combinado cordobés sufrió una derrota por 2-0 en su visita a Atlético Tucumán. Soria y Ribera fueron expulsados en Talleres y la dupla técnica puso el grito en el cielo por las decisiones arbitrales.

Posteriomente, tanto "Laucha" como su hermano vieron la tarjeta roja, pero lo peor llegó cuando se retiraron del campo. Del otro lado del alambrado protagonizaron una brutal pelea en la que se los vio tirando golpes de puño.

Los jugadores de Talleres debieron separar a su propio cuerpo técnico de la situación y allí se los vio a los hermanos retirándose calientes luego de que todo escalara hacia la violencia física.